В США раскрыли тайну секретного мини-шаттла X-37B

Американский беспилотный космический мини-шаттл X-37B способен активно маневрировать в околоземном пространстве и выходить из зоны наблюдения телескопов. Об этом заявила на форуме по безопасности в Аспене президент Техасского университета Хизер Уилсон, которая до недавнего времени занимала высокий пост в ВВС США.

Как сообщает издание Мilitary.com, Хизер Уилсон рассказала, что беспилотный корабль X-37B может сформировать орбиту, которая выглядит как яйцо и, когда он находится близко к Земле, это достаточно близко к атмосфере, чтобы в этот момент развернуться.

"Это означает, что наши противники не знают, а это происходит на другой стороне Земли от наших противников, где он появится после этого. И мы знаем, что это сводит их с ума. И я очень рада этому", - сказала она.

Заявление о маневренных способностях мини-шаттла, по мнению астронома из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла, может пролить свет на "ранее секретные возможности, связанные с орбитой".

Технический советник по национальной и международной космической безопасности Брайан Виден считает, что раскрытие информации о том, как X-37B потенциально работает, может вызвать озабоченность руководства других стран.

"Короче говоря, это дает России и Китаю еще один повод заявить о том, как США "вооружают" космическое пространство, даже если это не так", - сказал он.

Кстати

Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг смог сфотографировать в космосе орбитальный испытательный корабль США - X-37B. На снимках, сделанных 30 июня и 2 июля, можно разглядеть, как мини-шаттл маневрирует на околоземной орбите.

Николай Грищенко