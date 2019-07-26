В России пройдет международный конкурс "Авиадартс–2019"

В Рязанскую область прибыли белорусские штурмовики и бомбардировщики из Китая. Авиационные экипажи будут участвовать в конкурсе "Авиадартс–2019". До конца недели также прибудут вертолеты Ми-35 и Ми-171 из Казахстана. "Авиадартс" стартует 5 августа и продлится 12 дней. В конкурсе примут участие 43 экипажа из четырех стран. Летчики будут соревноваться в физической подготовке, воздушной разведке, технике пилотирования.

В Рязанскую область прибыли белорусские штурмовики и бомбардировщики из Китая. Авиационные экипажи будут участвовать в конкурсе "Авиадартс–2019". До конца недели также прибудут вертолеты Ми-35 и Ми-171 из Казахстана. "Авиадартс" стартует 5 августа и продлится 12 дней. В конкурсе примут участие 43 экипажа из четырех стран. Летчики будут соревноваться в физической подготовке, воздушной разведке, технике пилотирования.