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26.07.2019
Военно-промышленный курьер

Т-90 - технические достоинства определяются решением нестандартных задач (Видео)

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Источник изображения: vpk-news.ru

В сирийской армии экипаж танка российского производства Т-90А принял участие в популярном соревновании на "кубок вызова" - Bottle Cap Challenge. Сирийские танкисты открыли бутылку воды необычным способом — при помощи танкового орудия.

Пользователи видео отметили устойчивость орудия российского танка, которая позволяет использовать танк даже для выполнения таких нестандартных задач. Также многие комментаторы написали, что теперь челлендж можно закрывать, потому что никому не удастся открыть бутылку более оригинальным образом.



В стороне от затеи не остались военные по всему миру. В челлендже приняли участие бойцы армии Индии. На опубликованному "Indian Defence forces" опубликовал видеоролик на котором крышку бутылки стволом открывает основной боевой танк Т-80УД. Украинские военные опубликовали похожий видеоролик на котором бутылку открывают при помощи зенитной пушки ЗУ-23-2. Сирийские военные также решили принять участие в челлендже.

Это не первый пример использования отечественной военной техники необычным способом. В начале июля танк Т-80У, задействованный в динамической части форума "Армия-2019", закрепленным на кончике ствола ножом разрезал на части несколько фруктов.

Как отмечают эксперты, такие нестандартные задачи позволяют оценить технические достоинства той или иной модели военной техники. В 2016 году немецкие военные установили кружку пива на орудии основного боевого танка Leopard-2. Танк проехал несколько сот метров, однако пиво не разлилось. Так военнослужащие немецкой армии продемонстрировали надежность танковой подвески и других агрегатов.

МК напоминает, что основной боевой танк Т-90А принят на вооружение российской армии в 2004 году. Танки этой модели поставляются в ряд стран, включая Индию, Алжир, Ирак. С 2015 года применяется армией Сирии в боях против террористов.

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Украина
Продукция
Leopard-2
Т-80
Т-80У
Т-90 "Владимир"
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