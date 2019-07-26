С автомобиля на самолет – разрабатывается авиационный двигатель-демонстратор

С 2018 года Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") включился в работу по госконтракту, посвященному адаптации российского автомобильного двигателя в авиационный вариант. Научно-исследовательская работа связана с возобновлением интереса к авиации общего назначения и возросшими потребностями в авиационных поршневых двигателях, создаваемых в короткие сроки.

Одним из решений для нужд "малой" авиации стала разработка и демонстрация методов создания надежного и экономичного поршневого двигателя на базе автомобильного. Двигатель-демонстратор разрабатывается на базе современного автомобильного двигателя, созданного в рамках проекта "Единая модульная платформа". Работа ведется в тесном взаимодействии с разработчиком проекта ФГУП "НАМИ" и рядом других организаций.

Техническое "лицо" адаптированного двигателя было определено на первом этапе работы, завершившемся согласованием его электронного макета с внешними соисполнителями. В настоящее время специалисты ЦИАМ приступили к выполнению задач второго этапа – созданию двигателя-демонстратора и подготовке к испытаниям.

Несмотря на разные диапазоны рабочих режимов, отличия в компоновке элементов двигателя и обеспечивающих его работоспособность системах, инженеры Института преодолели ряд технических трудностей и осуществили адаптацию "в железе". Cейчас двигатель-демонстратор проходит отладочные и калибровочные испытания, осуществляемые силами специалистов ЦИАМ, на тормозном стенде ФГУП "НАМИ".

В этом году предполагается укомплектовать двигатель-демонстратор системой наддува, новыми элементами маслосистемы, обеспечивающей эволюцию летательного аппарата, редуктором и провести комплекс испытаний на тормозном стенде ЦИАМ и винтовом стенде ООО "ОКБМ" (г. Воронеж) с целью подтверждения заявленных в техническом задании параметров по мощности, удельному расходу топлива.