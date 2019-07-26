Напугал Южную Корею: зачем Ким запустил ракеты

Запуск двух ракет КНДР может привести к скандалу

Северная Корея впервые с мая произвела пуск двух ракет, сообщили южнокорейские военные. Они предположили, что выпущены были ракеты малого радиуса, поскольку одна из них пролетела 430 км, а вторая немногим больше. Эта ситуация испугала Сеул, но там заверили, что не будут прибегать к военным ответным мерам.

КНДР произвела пуск двух ракет, предположительно, малого радиуса действия в четверг в 5:34 и 5:47 по местному времени (соответственно 23:34 и 23:57 мск 24 июля). Об этом сообщил объединенный комитет начальников штабов (КНШ) южнокорейских вооруженных сил. Сообщается, что ракеты достигли максимальной высоты в 50 км и упали в Японское море. В КНШ утверждают, что первая ракета преодолела 430 км, а вторая чуть больше, но точных данных пока нет.

В связи с этим Южная Корея призвала КНДР отказаться от действий, способствующих росту напряженности на территории Корейского полуострова, передает агентство Yonhap со ссылкой на официального представителя министерства национальной обороны Республики Корея Чхве Хен Су.

Впрочем, она заверила, что в настоящий момент Сеул не собирается предпринимать какие-либо военные меры в ответ на совершенные Пхеньяном запуски.

Yonhap со ссылкой на администрацию президента Республики Корея Мун Чжэ Ина сообщает, что ситуация вокруг очередных ракетных пусков КНДР будет обсуждаться Советом национальной безопасности страны в ходе совещания в четверг. В КНШ отметили, что военные "отслеживают ситуацию" и сохраняют боеготовность.

Представитель КНШ пояснил Yonhap, что запуск ракет может быть связан с учениями, которые сейчас проводятся в КНДР. Есть и еще одно обстоятельство. Южная Корея и США отказались отменять проведение в августе совместных военных учений, которые КНДР оценивает как угрозу для своей безопасности.

Южнокорейские военные считают, что ракеты были выпущены из мобильной пусковой установки. Впрочем, в Сеуле указывают на необходимость проведения более глубокого анализа произошедшего. В частности, нужно выяснить, являлись ли запущенные ракеты баллистическими и был ли это тот же тип реактивных снарядов, который КНДР дважды испытывала в мае.

Власти Южной Кореи решили провести консультации по этому вопросу с Россией и Китаем. "Мы будем поддерживать постоянную связь с США и Японией. Также ожидаем контактов с Китаем и Россией", - цитирует РИА "Новости" заявление МИД Южной Кореи.

Ситуацию оценили и в Японии. Агентство Kyodo отметило, что ракеты КНДР не достигли исключительной экономической зоны Японии, поэтому премьер-министр страны Синдзо Абэ не увидел в них угрозу для национальной безопасности.

Как уточнил министр обороны страны Такэси Ивая в эфире NHK,

если запущенные ракеты - баллистические, то КНДР таким образом нарушила резолюции СБ ООН.

Ивая подчеркнул, что Япония взаимодействует по этому вопросу с США и Южной Кореей. На данный момент стороны собирают и анализируют информацию.

О последнем запуске ракет Северной Кореей сообщалось 9 мая. КНДР тогда произвела пуск неустановленных снарядов из района, где расположены ее ракетные комплексы, сообщало Yonhap.

По данным агентства, в 16:30 по местному времени (10:30 мск) северокорейские военные запустили по меньшей мере один баллистический снаряд. Источник Reuters утверждал, что снаряд пролетел примерно 420 км.

Запуск произошел в районе Сино-Ри - там находится военная база, где размещены баллистические ракеты средней и малой дальности "Скад" и "Нодон".

Еще несколько пусков ракет малой дальности Северная Корея произвела утром 4 мая, сообщало Yonhap со ссылкой на заявление КНШ. Эта операция осуществлялась с 9:06 до 9:27 по местному времени (с 3:06 до 3:27 мск) в городе Вонсана на восточном побережье в направлении Японского моря. Как указали в сообщении южнокорейских военных, ракеты пролетели от 70 до 200 км.

Об этом запуске советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон "детально проинформировал" главу государства Дональда Трампа, сообщил NBC News высокопоставленный представитель администрации.

Позже северокорейское государственное агентство ЦТАК подтвердило ракетные запуски с восточного побережья страны. Там уточнили, что

это были тренировочные стрельбы, цель которых состояла в проверке работоспособности "крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.

В сообщении ЦТАК также подчеркнули, что учениями руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Глава государства выразил "большое удовлетворение" прошедшими мероприятиями. Он призвал северокорейские войска оставаться "в состоянии повышенной готовности" и увеличивать свою боеспособность для "защиты политического суверенитета и экономической самостоятельности страны", указано в сообщении агентства.

Лидия Мисник