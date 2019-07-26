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26.07.2019
ТАСС

Савицкая: в России мало женщин-космонавтов из-за отсутствия жесткой команды от начальства

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Светлана Савицкая
Светлана Савицкая.
Источник изображения: www.zercalo.org

Космонавт заявила, что основной этап, на котором отсеиваются женщины, медицинский, так как там "всегда можно найти повод, чтобы человека не пропустить"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Небольшое число женщин в российском отряде космонавтов объясняется отсутствием жесткой команды руководства набрать девушек. Такое мнение в интервью ТАСС выразила советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая, которая сейчас является заместителем председателя комитета Госдумы по обороне.

"Команды жесткой нет набрать женщин, поэтому опять набор идет и отсеивают, не стесняясь в разговорах говорить, что женщин им не надо", - отметила Савицкая.

По словам депутата, основной этап, на котором отсеиваются женщины, медицинский, поскольку во время него "всегда можно найти повод, чтобы человека не пропустить, особенно если психологи начнут писать".

Такая ситуация, уточнила Савицкая, наблюдалась и в советское время.

"Когда мы готовились вместе с Ирой Прониной (советский космонавт, одна из дублеров Савицкой - прим. ТАСС), нас дважды выгоняли с подготовки происками ВВС, потому что какая-нибудь бумажка была не оформлена, какого-то приказа не было", - рассказала космонавт и добавила, что в их защиту выступил Валентин Глушко, бывший на тот момент генконструктором НПО "Энергия" (нынешняя РКК "Энергия").

Савицкая убеждена, что женщин в отряде не будет больше, "пока начальство не стукнет большим кулаком".

3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре отметил, что госкорпорация ждет более активного участия девушек.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Медицина
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