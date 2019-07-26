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26.07.2019
Военное обозрение

Операторов перспективных французских БТР учат уничтожать русские БМП

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Французская армия начала масштабную подготовку экипажей новейшего многоцелевого бронетранспортера Griffon. В рамках одного из этапов обучения операторы готовятся к бою с российскими боевыми машинами пехоты.

Источник изображения: topwar.ru

Во Франции стартовала программа подготовки экипажей для многоцелевых БТР Griffon. Об этом сообщает ресурс Defence blog, со ссылкой на телеканал TF1.

Солдаты получают опыт маневрирования новым транспортным средством, учатся обращению с дистанционным модулем управления огнем. При этом в рамках одного из этапов подготовки – его, в своем видеосюжете показала французская общественная телекомпания TF1 – операторы оружия готовятся к бою с боевыми машинами пехоты БМП-2.

БМП-2 - боевая машина пехоты второго поколения, появившаяся в 1980-х годах в Советском Союзе, вслед за БМП-1, разработанной в 1960-х годах. В настоящее время используется в армиях различных стран, в том числе в России, Сирии, Белоруссии и Украине.

Коммерческие технологии в армейской упаковке

Griffon, в свою очередь, является новейшей французской разработкой многоцелевого колесного БТР 66, оборудованной дистанционно управляемым модулем вооружения, которая может быть оснащена либо 12,7-мм или 7,62-мм пулеметом, либо 40-мм автоматическим гранатометом.

Новая машина способна выполнять широкий спектр задач. Она построена на коммерческом шасси для внедорожных грузовиков 6 6 и может перевозить до 8 (по другим данным, до 10) пехотинцев.

В настоящее время анонсировано шесть версий Griffon, четыре из которых (бронетранспортер, командирская машина, санитарный БТР и машина разведки и корректировки артиллерийского огня) будут поставлены в первой партии. После 2021 года запланирован выпуск легкой версии 4 4, которая будет использоваться в качестве разведывательной машины.

Griffon заменит БТР 40-летней давности

"Военное обозрение" уже ранее писало об этой машине. Griffon использует стандартные коммерческие двигатели для грузовых автомобилей, которые были адаптированы для использования более широкого спектра топлива. БТР имеет систему избыточного давления для обеспечения постоянной защиты отсека войск от химических, биологических и радиологических угроз. Для действий в жарком климате Griffon оборудован кондиционером.

Во французской армии БТР VBMR "Грифон" 6х6 призван заменить устаревшие БТР VAB 4x4, стоящие на вооружении свыше сорока лет. Новая машина имеет модульную схему, максимальный общий вес 24,5 тонны. Griffon оборудован акустической системой обнаружения выстрела Pilar V. К концу этого года французские вооруженные силы должны получить 92 новых бронетранспортера, а к 2030-му году планируется поставка 1872 машин этого типа.

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VAB
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