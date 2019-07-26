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26.07.2019
ТАСС

Космонавт Савицкая считает, что поселения на Луне не нужны

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Луна
Луна.
Источник изображения: Фото: David Gray / Reuters

Она отметила, что человечеству нужно изучать планеты, в том числе Марс, Венеру, несмотря на сложные атмосферные условия

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Исследования Луны можно проводить без строительства постоянных поселений на естественном спутнике Земли, рассказала в интервью ТАСС советский космонавт, в настоящее время заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая.

"Я совсем не уверена, что нужны поселения на Луне <...> Я не вижу такой необходимости. С точки зрения обороны это не нужно. Кто-то начинает рассказывать, что мы с Луны будем стрелять, но это глупости", - отметила депутат.

Савицкая при этом подчеркнула, что исследовать естественный спутник Земли можно, но для этого не обязательно создавать там поселения. По словам космонавта, полезным полет к Луне будет в том случае, если он "позволит получить дополнительный опыт управления полетами".

По ее мнению, человечеству нужно изучать планеты, в том числе Марс, Венеру, несмотря на то, что там сложные атмосферные условия. Высадка человека на других планетах, убеждена Савицкая, будет колоссальным прорывом.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на лекции в МГУ имени М. В. Ломоносова показал презентацию, согласно которой высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2030 год. После этой даты планируется возведение модуля лунной базы.

В презентации генконструктора - первого замгендиректора РКК "Энергия" Евгения Микрина на конференции в Москве, посвященной 20-летию МКС, прошедшей в ноябре 2018 года, говорилось, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны после 2030 года. Их миссия должна продлится 14 суток.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос
Энергия РКК
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Рогозин Дмитрий
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