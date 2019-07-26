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26.07.2019
Военно-промышленный курьер

Глава ГВСУ: деньги из "Оборонэнергосбыта" выносили чемоданами

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Александр Сорочкин
Александр Сорочкин.
Источник изображения: vpk-news.ru

Сумма хищений, выявленных по уголовному делу "Оборонэнергосбыта", превышает 2,9 млрд рублей.

Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник Александр Сорочкин. По его словам, есть показания, "согласно которым деньги обналичивались и переносились не какими-то там пакетами или коробками, а чемоданами". При этом у подозреваемых изъято имущества на 300 млн рублей. В этой сумме учтена и арестованная собственность.

По версии следствия, орггруппа состояла из бывшего генерального директора ОАО "Оборонэнергосбыт" Александра Змихновского, его бывшего заместителя Евгения Юдинского и бывшего директора департамента по реализации электроэнергии этого же общества Игоря Быкова. Совместно с бывшим генеральным директором ОАО "Оборонэнерго" Михаилом Фоминым, его бывшим заместителем Максимом Воронковым и бывшим начальником отдела этого же общества Иваном Лошкаревым, бывшими генеральным директором ООО "Энергобаланс-Регион" Александром Ионовым и генеральным директором ООО "Техносоюз" Робертом Хакимовым, а также бывшим генеральным директором ОАО "28 электрическая сеть" Петром Коником в 2010—2013 годах похитили в общей сложности более 2,9 млрд рублей.

"Еще до возбуждения уголовного дела Змихновский и Хакимов скрылись. В настоящее время предварительное следствие в отношении них приостановлено, а они объявлены в международный розыск. Установлено, что указанные лица находятся на территории Великобритании и США, куда направлены запросы об их выдаче для уголовного преследования", — сказал Сорочкин.

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Великобритания
США
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