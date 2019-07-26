Зона осложнения

Военный эксперт Антон Лавров — о том, почему полеты российских самолетов в корейской ADIZ не нарушают чужого воздушного пространства

Если бы не информация о стрельбе рядом с российским самолетом, никто бы и не обратил внимания на очередное сообщение о "нарушении" корейской зоны опознавания ПВО (Air Defense Identification Zone, или просто ADIZ). В СМИ такие инциденты попадают редко, хотя случаются постоянно. Те же корейцы заявили, что в этом году уже было 15 "несанкционированных" пролетов российских самолетов через их зону. Но абсолютным рекордсменом по жалобам традиционно остаётся Япония. За один только 2018 год она насчитала 999 "вторжений" самолетов Китая и России в огромную зону опознавания, которую самовольно установила вокруг своих островов.

Российское Министерство обороны совершенно право, когда говорит, что полет в ADIZ не является нарушением воздушного пространства Кореи или Японии. Зоны идентификации ПВО не имеют отношения к государственным границам. Они объявляются странами над международными водами в одностороннем порядке без каких-либо правовых оснований — кроме права силы.

Уже в 1950-е годы, когда США создавали первые такие зоны, было понятно, что определенных международными законами 20 км государственного воздушного пространства от своих берегов слишком мало для надёжной организации ПВО. Скоростные реактивные самолеты из нейтрального воздушного пространства могли за считаные минуты преодолеть это расстояние, нанести удар и покинуть воздушные границы страны, до того как истребители и ЗРК отреагировали бы. Хуже того, такой удар мог быть не только внезапным, но и анонимным. Если не сбить виновника, то установить его в те времена было трудно.

С сухопутными границами поделать что-то сложно. А вот над морем некоторые страны стали объявлять зоной своего особого внимания большие куски прилегающего к их границам нейтрального, "ничейного" воздушного пространства. Здесь каждый неопознанный летательный аппарат считается потенциально опасным и враждебным. Он еще на дальних подступах к территориальным водам сопровождается радарами и на его визуальное опознание поднимаются истребители. Сегодня самая прямая и актуальная задача ADIZ — затруднение работы самолетам-разведчикам других стран. После урока терактов 11 сентября 2001 года в этих зонах также внимательно присматривают за соблюдением маршрутов гражданской авиации.

В последнее десятилетие стала видна тенденция "самозахвата" международного воздушного пространства и расширения зон опознания. Так, спорный район, в котором пролетели на совместных учениях российские и китайские бомбардировщики, был включен в корейскую ADIZ только в 2013 году. Расширили свои зоны в Арктике США. В прошлом году подконтрольную территорию здесь серьезно увеличила и Канада.

Объявляя ADIZ, страна старается максимально надежно обеспечить ее радарное покрытие, чтобы ни один, даже самый маленький частный самолет не остался незамеченным. Все гражданские борты обязаны заранее, обычно не меньше чем за час до вхождения в границы предоставить свои полетные планы и потом жестко их придерживаться.

Военным самолетам других стран предлагается соблюдать тот же порядок, а лучше вообще держаться подальше. На практике эти правила в ADIZ соблюдают разве что союзники той страны, которая ее объявила. А вот соперники и открытые противники часто не замечают объявленные зоны опознавания ПВО. Правила ВВС США вообще напрямую предписывают игнорировать ADIZ других стран.

Спорное воздушное пространство вокруг островов в Восточно-Китайском море в этом отношении место особенно сложное. Принадлежность их оспаривают сразу три могущественные региональные силы — Китай, Япония и Южная Корея. Разумеется, не могут они поделить и воздушное пространство вокруг них. Здесь перекрывают друг друга зоны ADIZ всех трех государств.

Японские боевые самолеты заходят в корейскую ADIZ сотни раз в год. Но из-за налаженных военных контактов между государствами они обычно предупреждают Южную Корею о таких визитах. Боевые самолёты Китая не заходят в национальные границы, но зато барражируют в корейской KADIZ и японской JADIZ иногда по несколько часов подряд.

Это приводит к регулярным встречам боевых самолетов в воздухе. Но реальные вооруженные конфликты из-за "нарушения" зон опознания — исключительная редкость. Все понимают, что воздушное пространство всё-таки международное и реальные силовые действия в нем незаконны, в отличие от нарушения государственных границ или бесполетных зон. Лишь изредка в ADIZ случаются аварии, когда самолеты маневрируют слишком близко друг к другу, демонстрируя свою лихость или пытаясь оказать сильное психологическое давление на оппонента.

Наша страна формально не объявляла своих зон опознавания в международном воздушном пространстве, но тоже внимательно отслеживает обстановку по периметру границ и не стесняется поднимать истребители для встречи иностранных разведчиков.

Важно понимать, что когда мы слышим от зарубежных СМИ обвинения в нарушении воздушных границ, в подавляющем большинстве случаев речь идет именно о вхождении в не признаваемые ADIZ других государств. В результате шум часто поднимается, даже когда наша авиация пролетает очень далеко от ближайшего зарубежного берега.

Зоны опознавания ПВО могут простираться за 400 и больше километров от материковой части установившей их страны. Японская заканчивается у российского побережья Приморья. Американская доходит почти до Камчатки. Если соблюдать все эти зарубежные воздушные "самозахваты" территории, то стратегическим бомбардировщикам, морской авиации и самолетам дальнего радиолокационного обнаружения может стать тесно не только над просторами Тихого и Северного Ледовитого океанов, но даже вблизи своих берегов. Поэтому чаще всего полеты в них не несут какого-то особого политического подтекста, а являются частью рутинной боевой подготовки, мониторинга или сбора развединформации.

Антон Лавров — военный эксперт

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