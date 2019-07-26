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26.07.2019
Военное обозрение

В Анкаре: Похолодание отношений между Турцией и США произошло до С-400

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Турецкие СМИ публикуют материал, в котором высказывается предположение относительно основных причин похолодания отношений между Вашингтоном и Анкарой. Портал "Гюнеш" приводит интервью бывшего замначальника ГШ ВС Турции Эргина Сайгуна, который и высказывает свои соображения по этому поводу.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Сайгуна, С-400 фактически являются лишь одним из эпизодов похолодания отношений. Основная же причина состоит в том, что США не заинтересованы в развитии Турции как крупного регионального игрока.

Из интервью с бывшим замначальника турецкого генерального штаба:

Напряжённые отношения возникли из-за того, что они (США) не хотят усиления Турции. Для них может быть только одно усиливающееся в регионе государство. И это государство – Израиль.

По словам Эргина Сайгуна, для США важно обеспечение израильской безопасности на фоне тотального контроля над ресурсами Ближнего Востока:

Если страна враждебна Израилю, она устраняется. Я скажу, что в конце этого списка – и Турция. Это правда, и потому я говорю об этом.

Сайгун добавляет, что конфликт Вашингтона и Анкары гораздо глубже проблематики покупки ЗРК у России.

Напомним, что у Турции есть вопросы к США и в связи с попыткой госпереворота, в результате которого власть Эрдогана должна была завершиться три года назад. Но не без российской помощи Эрдоган в кресле главы государства усидел.

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С-400 Триумф
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