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26.07.2019
Военное обозрение

Посол Филиппин в США: Российская военная техника несовместима с нашими войсками

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Филиппины заинтересованы в покупке новых вертолетов из Соединенных Штатов. При этом российские аналоги не соответствуют потребностям вооруженных сил, что вызвано их несовместимостью с имеющейся техникой. Об этом заявил во вторник посол обозначенной страны в США Жозе Мануэль Ромуальдес.

Источник изображения: topwar.ru

С его слов, Вашингтон предлагает приобрести тяжелые военно-транспортные вертолеты Chinook.

Они очень важны для нас как для борьбы со стихийными бедствиями, так и для перевозки наших солдат.

- пояснил указанный дипломат.

Как он отметил, ранее, в декабре 2018 года, Манила уже одобрила закупку партии из 16 вертолетов Black Hawk. Выбор пал именно на эту модель, так как, со слов Ромуальдеса, филиппинские военные более благосклонны к американской технике.

Наши солдаты предпочли бы, очевидно, продукцию американского производства, но не потому, что они имеют что-то против российских или китайских изделий, а в связи с тем, что совместимость очень важна.

- заявил посол.

Однако у местного издания ABS-CBN News другое мнение. Как оно утверждает, Манила соглашается приобретать американскую боевую технику, "избегая более дешевого российского оборудования из-за санкций США, наложенных в отношении военного экспорта из РФ".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Филиппины
Продукция
CH-47 "Чинук"
UH-60
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