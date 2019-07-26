Трамп не позволил конгрессу запретить продажу оружия Саудовской Аравии

Президент США использовал своё право вето в отношении резолюций конгресса. Причём Трамп применил это право трижды.

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Речь идёт о решении Дональда Трампа по резолюции американских конгрессменов в отношении ранее заключённых с Саудовской Аравией контрактов на продажу оружия и военной техники. Напомним, что общая сумма сделки превышает 100 млрд долларов.

Несколько дней назад в Сенате США проголосовали против продажи оружия в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Сенаторы посчитали, что новые продажи вооружений невозможны в связи с позицией Саудовской Аравией по делу об убийстве журналиста Джамала Хашогги. Также в Конгрессе отметили ухудшение отношений с Саудовской Аравией и ОАЭ в связи с конфликтом в Йемене.

Ответ Трампа был решительным. На все резолюции, запрещающие продажу оружия на Ближний Восток, он наложил вето, отметив, что любой запрет "наносит ущерб отношениям с союзниками и ослабляет американскую конкурентоспособность".

Трамп:

Пусть лучше озаботятся мерами по достижению мира в Йемене посредством проведения переговоров.

2 августа в конгрессе намерены обсудить вето от президента Трампа.

Это первый случай за последнее время, когда президент ветирует сразу несколько резолюций конгрессменов. И этот случай вызвал крайне негативную реакцию среди американских парламентариев.