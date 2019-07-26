Завершились ходовые испытания российского боевого робота "Маркер"

Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота "Маркер" на гусеничном ходу. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Стрельбовые испытания запланированы на конец июля", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что испытания проходили на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

Под "Маркер" предусмотрены два вида платформ — гусеничная и колесная, всего будет изготовлено несколько прототипов.

В январе сообщалось, что боевой роботизированный комплекс "Уран-9" принят на вооружение армии России. Он предназначен для огневой поддержки, ведения разведки и уничтожения бронетехники противника и вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М", 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и комплексом "Атака" с противотанковыми ракетами.