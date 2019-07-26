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26.07.2019
Интерфакс-АВН

Шеф Пентагона обсудит с японцами и южными корейцами инцидент с российским самолетом

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Марк Эспер
Марк Эспер.
Источник изображения: https://yandex.ru/images/

Вашингтон. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Японии Марк Эспер намерен в ходе визитов в Японию и Южную Корею обсудить вопрос о якобы имевшем место нарушении российским самолетов южнокорейского воздушного пространства.

"Я думаю, вы знаете, что раз уж я покину район Тихого океана и встречусь с ними, то это будет одним из вопросов, который я намерен обсудить", - сказал он журналистам на брифинге в Пентагоне в ответ на соответствующий вопрос.

Эспер отметил, что "не является новостью, что россияне летают южными маршрутами в эти районы".

"Новость в том, что они вошли в воздушное пространство Южной Кореи", - заявил Эспер.

Как сообщалось, администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина во вторник выразила России протест из-за предполагаемого нарушения южнокорейского воздушного пространства российским самолетом.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем во вторник.

Аналогичные обвинения в нарушении воздушного пространства Южная Корея выдвинула и против китайского военного самолета.

В свою очередь, командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи и Японии.

"Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км", - сказал он.

При осуществлении совместного патрулирования в небе над Северо-Восточной Азией китайские и российские самолеты действовали в полном соответствии с международными законами, заявил журналистам официальный представитель Минобороны Китая старший полковник У Цянь.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Ту-95
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