Войти
26.07.2019
ТАСС

Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток

506
0
0
Экипаж фрегата 016 «Куанг Чунг».
Экипаж фрегата 016 «Куанг Чунг».
Источник изображения: ВИА

Фрегат будет участвовать в параде в честь Дня ВМФ

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом. Он примет участие в параде в честь Дня Военно-морского флота России, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Торжественная церемония встречи корабля Военно-морских сил Вьетнама состоялась на 33 причале Корабельной набережной. Командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил капитан первого ранга Александр Шварц поприветствовал командира похода старшего капитана первого ранга Нгуен Ван Игана и командира фрегата "Куанг Чунг" капитана второго ранга Хонга Аня", - сообщила пресс-служба в распространенном сообщении.

По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли гостям хлеб-соль. Оркестр штаба ТОФ исполнил государственные гимны двух стран, на флагштоке подняли государственный флаг Социалистической Республики Вьетнам, рассказали в пресс-службе.

Во время стоянки корабля у причала запланированы товарищеские спортивные состязания между моряками Тихоокеанского флота и ВМС Вьетнама, для иностранных гостей проведут экскурсию по историческим местам города. Планируется, что 27 июля иностранный фрегат встанет в парадную линию. Визит вьетнамского корабля во Владивосток должен завершиться 29 июля.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Проекты
ТОФ
Похожие новости
17.07.2019
Подводный флот поднимает паруса
10.06.2019
Эксперт счел политическим хулиганством США инцидент с "Адмиралом Виноградовым"
16.05.2017
Ракетный крейсер "Варяг" принял участие в морском параде в Сингапуре
18.03.2015
В Малайзии открылась крупная международная выставка военной техники
03.07.2013
МВМС-2013 визитная карточка России
05.09.2012
Осадок от «Варшавянки»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.07 13:26
  • 4
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 26.07 13:17
  • 17
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 26.07 12:59
  • 3
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 26.07 12:51
  • 4
Рогозин рассказал, что робот "Федор" пробудет на МКС полторы недели
  • 26.07 11:37
  • 65
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 26.07 11:23
  • 1
"Армате" добавили целей
  • 26.07 11:16
  • 48
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 26.07 11:13
  • 129
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.07 11:07
  • 16
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 26.07 10:35
  • 1
Крышки телескопов космического аппарата "Спектр-РГ" успешно открыты - "Роскосмос"
  • 26.07 10:25
  • 16
В Техасе завершились испытания двигателя прототипа корабля Starhopper
  • 26.07 10:21
  • 1
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 26.07 09:51
  • 2
Названа сумма возможного контракта при закупке Индией Super Hornet
  • 26.07 09:38
  • 1
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 26.07 07:53
  • 1
Sina (Китай): срок службы американских истребителей пятого поколения слишком короткий? Европе приходится платить по счетам. Россия: "Это конец!"