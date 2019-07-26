Китайская АУГ прошла мимо неприкрытого Гуама

На прошлой неделе китайский авианосец "Ляонин" в сопровождении группы боевых кораблей, обогнув Филиппины, направился к водам вблизи Гуама. В это время единственный авианосец США, присутствовавший в Азиатско-Тихоокеанском регионе, участвовал в крупномасштабных военно-морских учениях у берегов далекой Аляски. Вместе с ним ушли наиболее боеспособные вымпелы в качестве эскорта, оставив стратегически важную для США базу без должного прикрытия. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Источник изображения: http://www.sohu.com

На огромное значение Гуама указывают сами американские военные. Остров является важным транзитным пунктом. С расположенной здесь авиабазы можно добраться до Корейского полуострова за 5 часов, до Японии – за 4 часа, в любую точку АТР – за 12 часов.

На фоне общего сокращения американского военного присутствия за рубежом, Гуам получает не менее 10 млрд. долл. в рамках программы восстановления боевого потенциала. И это без учета того, что в 2014 году по предложению США Япония выделила 6 млрд. долл. на перемещение сюда 7000 американских морпехов с Окинавы.

Построенные здесь военные объекты способны принять 150 стелс-бомбардировщиков B-2, почти 100 кораблей, включая авианосцы. При этом оборона острова с суши крайне неудобна: его протяженность составляет всего 50 км, он совершенно не имеет стратегической глубины (в частности, отсутствуют укрепления), ландшафт представлен равнинной местностью. Поэтому, как считает Sohu, Гуам можно назвать островом с "тонкой кожурой и большой начинкой".

В этой связи, как полагает издание, чтобы овладеть островом без нанесения ему критического урона (например, посредством удара баллистическими ракетами) достаточно получить превосходство на море. Об этом прекрасно осведомлены американские пользователи, резко раскритиковавшие Пентагон за то, что оставил Гуам без прикрытия во время прохода китайских кораблей.

На воре и шапка горит.

- можно перевести реакцию Sohu.