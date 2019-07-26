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26.07.2019
ТАСС

"Известия" сообщили о формировании ремонтно-эвакуационных полков в составе Вооруженных Сил

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РЭМ-КС
Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КС на шасси БЗКТ 6910.
Источник изображения: actualnews.org

Соответствующие подразделения появятся во всех военных округах страны

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Специальные ремонтно-эвакуационные полки начали создаваться в составе Вооруженных Сил РФ для ремонта вышедшей из строя техники. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.

По данным издания, первый ремонтно-восстановительный полк уже был сформирован в конце прошлого года в Центральном военном округе на Урале, второй создается в городе Югра в Сибири. Как сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве, в будущем новые части появятся во всех военных округах страны.

Всего новые полки будут представлены двумя батальонами - ремонтно-восстановительным и эвакуационным, отмечает газета. Ремонтно-восстановительный полк планируют оснастить многофункциональными высокомобильными ремонтными мастерскими. В свою очередь эвакуационный полк получит тягачи-эвакуаторы, созданные на базе тягача БАЗ-6910-021 "Вощина".

Как сообщает газета, в условиях боевых действий каждый такой полк сформирует несколько смешанных летучих ремонтно-эвакуационных групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику непосредственно у линии фронта. При необходимости летучие группы эвакуируют ее в тыловые ремонтно-восстановительные центры.

"Любой современной армии необходимо выстроить мощную независимую структуру для эвакуации и оперативного ремонта боевых машин, - цитирует газета бывшего начальника вооружения ВС РФ, генерал-полковника Анатолия Ситнова. - Похожая система существовала до 2003 года. В вооруженных силах были ремонтно-восстановительные базы, бригады, батальоны и роты. Эти подразделения были укомплектованы профессионалами, которые могли производить различные виды ремонта".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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