Войти
26.07.2019
ТАСС

Ходовые испытания нового боевого робота "Маркер" завершены

518
0
+1
Робот "Маркер"
Робот "Маркер".
Источник изображения: riafan.ru

Стрельбовые испытания пройдут в ближайшее время

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новый российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"На Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов завершились ходовые испытания гусеничной автономной платформы "Маркер". Стрельбовые испытания запланированы на конец июля", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в фонде, платформа "Маркер" разработана и произведена НПО "Андроидная техника" в рамках первого этапа проекта ФПИ.

"Работа предусматривает два типа платформ: гусеничные и колесные. Для отработки технологий будут изготавливаться пять робототехнических комплексов", - уточнили в ФПИ.

Ранее генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев в интервью ТАСС сообщил, что два гусеничных экспериментальных образца боевого робота "Маркер" собраны и проходят испытания.

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фёдор
Компании
АТ НПО
ФПИ
Персоны
Григорьев Андрей
Проекты
Робот
Похожие новости
04.06.2019
Робот "Федор" не сможет войти в отряд космонавтов
17.05.2019
Косморобот FEDOR может заняться сортировкой радиоактивных отходов
24.07.2018
Три опытных образца робота "Федор" испытают перед полетом на корабле "Федерация"
17.04.2017
Андрей Григорьев: роботы станут помощниками космонавтов в открытом космосе
31.10.2016
Российский робот FEDOR полетит в космос на ракете "Ангара"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.07 13:26
  • 4
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 26.07 13:17
  • 17
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 26.07 12:59
  • 3
В Индии F-21 "побил" МиГ-35
  • 26.07 12:51
  • 4
Рогозин рассказал, что робот "Федор" пробудет на МКС полторы недели
  • 26.07 11:37
  • 65
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 26.07 11:23
  • 1
"Армате" добавили целей
  • 26.07 11:16
  • 48
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 26.07 11:13
  • 129
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.07 11:07
  • 16
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 26.07 10:35
  • 1
Крышки телескопов космического аппарата "Спектр-РГ" успешно открыты - "Роскосмос"
  • 26.07 10:25
  • 16
В Техасе завершились испытания двигателя прототипа корабля Starhopper
  • 26.07 10:21
  • 1
На возведение Главного храма Вооруженных сил РФ уже собрано более 2,7 млрд рублей - фонд "Воскресение"
  • 26.07 09:51
  • 2
Названа сумма возможного контракта при закупке Индией Super Hornet
  • 26.07 09:38
  • 1
Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле
  • 26.07 07:53
  • 1
Sina (Китай): срок службы американских истребителей пятого поколения слишком короткий? Европе приходится платить по счетам. Россия: "Это конец!"