Ходовые испытания нового боевого робота "Маркер" завершены

Стрельбовые испытания пройдут в ближайшее время

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новый российский боевой робот "Маркер" в варианте на гусеничной платформе завершил ходовые испытания, в ближайшее время машина приступит к отработке стрельбы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"На Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов завершились ходовые испытания гусеничной автономной платформы "Маркер". Стрельбовые испытания запланированы на конец июля", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в фонде, платформа "Маркер" разработана и произведена НПО "Андроидная техника" в рамках первого этапа проекта ФПИ.

"Работа предусматривает два типа платформ: гусеничные и колесные. Для отработки технологий будут изготавливаться пять робототехнических комплексов", - уточнили в ФПИ.

Ранее генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев в интервью ТАСС сообщил, что два гусеничных экспериментальных образца боевого робота "Маркер" собраны и проходят испытания.

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.