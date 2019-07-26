Египет получил 930 американских бронированных машин класса MRAP и просит еще 1000

Как сообщили представители армии США, 19 июля 2019 года в египетский порт Александрия прибыла последняя партия из 101 колесной бронированной машины серии BAE Systems RG-33L класса MRAP из числа 930 машин класса MRAP различных типов с колесной формулой 6х6, переданных Египту в счет военной помощи США из наличия американской армии.

Переданные Египту в счет военной помощи США из наличия американской армии бронированные машины серии BAE Systems RG-33L класса MRAP. Александрия, 20.07.2019 (с) армия США

Всего в итоге с ноября 2015 года вооруженным силам Египта по соглашению 2015 года были переданы с хранения армии США 930 бронированных машин класса MRAP с колесной формулой 6х6 типов M1232 RG-33L, M1233 RG-33L HAGA, M1237 RG-33 Plus, M1220 Caiman и M1230 Caiman Plus (по ряду источников, суммарно 530 машин серии RG-33L и 400 Caiman). Передача осуществлялась на безвозмездной основе по программе министерства обороны США по реализации за рубеж излишков военного имущества Excess Defense Articles (EDA), Египет оплачивал только доставку машин из США и обучение личного состава.

20 июля 2019 года стало известно, что правительство Египта направило США запрос на получение по EDA еще 1000 колесных бронированных машин класса MRAP (предположительно, тех же типов) из наличия вооруженных сил США. Сообщается, что 700 машин для данной поставки уже отобраны и начата их подготовка. Поставки в Египет должны быть начаты уже в ноябре 2019 года.

Переданные США бронированные машины класса MRAP M1220 Caiman и M1232 RG-33L (вторая в колонне) в составе египетской армии во время антитеррористической операции на Синайском полуостве, август 2018 года (с) министерство обороны Египта