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26.07.2019
ТАСС

Робот "Федор" полетит на МКС в штатном кресле для космонавта

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Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Кресло в космическом корабле "Союз МС-14" может быть использовано до семи раз

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Специальное кресло для полета на Международную космическую станцию (МКС) антропоморфного робота "Федора" не разрабатывалось, сообщил ТАСС генеральный директор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

"Для него специально ничего не делали. Там стоят штатные кресла для космонавтов. В одном из них будет сидеть "Федя", - отметил Поздняков.

По словам гендиректора предприятия, которое производит в том числе амортизационные кресла космических кораблей, в конструкции, возможно, изменили "привязную систему и сделали, условно говоря, ложемент". Эти процедуры выполнили в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Как подчеркнул Поздняков, кресло в "Союзе" можно использовать до семи раз. Какое по счету применение будет у кресла "Федора", глава НПП не уточнил.

Старт ракеты "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту космический корабль "Союз МС-14" с "Федором", запланирован на 22 августа. Этот тип ракет впервые будет использован для вывода "Союза" к МКС, полет пройдет в беспилотном режиме.

Робот "Федор"

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований").

"Федор", который отправится на МКС, получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". Накануне у него появилась личная страница в "Твиттере".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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