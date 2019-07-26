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26.07.2019
bmpd.livejournal.com

Бангладеш получит от Великобритании пять военно-транспортных самолетов С-130J

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Министерство обороны Великобритании сообщило, что правительство Бангладеш заключило соглашение на приобретение еще трех средних военно-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J Super Hercules американского производства из состава Королевских ВВС Великобритании (британское обозначение Hercules C.Mk 5), в дополнение к двум аналогичным самолетам C-130J, приобретенным Бангладеш по соглашению 2018 года. Сообщается, что контракт на три дополнительных самолета был подписан сторонами 20 июня 2019 года. Все пять самолетов должны быть переданы ВВС Бангладеш к концу 2019 года.

Первый подготовленный для передачи ВВС Бангладеш военно-транспортный самолет Lockheed Martin C-130J Super Hercules (Hercules C.Mk 5) американского производства из состава Королевских ВВС Великобритании (американский военный номер 99-5497, бангладешский регистрационный номер S3-AGE) . Кембридж (Великобритания), 12.07.2019 (с) Dobby (@tink_norfolk) (via www.facebook.com/Scramblemagazine )

Предпродажный ремонт всех пяти самолетов и их техническую поддержку в состав ВВС Бангладеш осуществляет британская группа Marshall Aerospace and Defence Group. Головной из первых двух заказанных Бангладеш по соглашению 2018 года бывших британских самолетов C-130J (американский военный номер 99-5497, бангладешский регистрационный номер S3-AGE) по завершении ремонта и перекраски был выкачен на предприятии группы Marshall в Кембридже 12 июля 2019 года. Сообщается, что работы на втором самолете (бангладешский регистрационный номер S3-AGF) близки к завершению. Marshall в рамках контракта должна также оснастить оба первых самолета быстромонтируемыми модулями для медицинской эвакуации.

В составе ВВС Бангладеш пять приобретаемых самолетов C-130J заменят четыре старых самолета Lockheed C-130В Hercules производства 1950-х годов, полученными с хранения ВВС США в 2001 году.

ВВС Великобритании располагали десятью самолетами С-130J (британское обозначение Hercules C.Mk 5) и 14 самолетами C-130J-30 (Hercules C.Mk 4) с удлиненным фюзеляжем. Изначально планировалась замена всех этих самолетов новыми самолетами Airbus A400M Atlas, однако в изданном в 2015 году британском правительственном "Стратегическом обзоре обороны и безопасности" (Strategic Defence and Security Review of 2015) было объявлено о решении сохранить 14 самолетов этого семейства (фактически 13 С-130J-30 и один C-130J - так как два C-130J-30 были потеряны в летных происшествиях) в эксплуатации на период до 2030-2035 годов. В итоге были списаны и выставлены на продажу только девять британских самолетов С-130J. Помимо приобретения пяти этих самолетов Бангладеш, ранее два самолета приобрел Бахрейн (первый из них был передан ВВС Бахрейна в декабре 2018 года), и один - ВМС США (для использования в качестве самолета сопровождения демонстрационно-пилотажной группы Blue Angels). Интерес к одному оставшемуся борту С-130J проявляют еще несколько стран, включая Шри-Ланку.

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Страны
Бангладеш
Бахрейн
Великобритания
США
Шри-Ланка
Продукция
A400M
C-130
А350
Компании
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