Глубинное командование и Система специальных операций Армии обороны Израиля

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Глубинное командование и Система специальных операций АОИ

Созданию Государства Израиль предшествовал длительный период борьбы еврейских подпольных формирований ("Хагана" и ПАЛьМАХ, ЭЦЕЛь, ЛЕХИ) с армией и полицией Великобритании, а также с вооружёнными арабскими бандами. В годы Второй Мировой войны проводились операции и против нацистской Германии в Европе и её союзников на Ближнем Востоке (режим Виши в Ливане и Сирии, правительство Ирака). Таким образом, опыт спецопераций (СО) на территории противника был накоплен ещё до создания Израиля и АОИ. СО продолжались и в годы Войны за Независимость (1947-1949 гг.).

Знак подразделения ("Таг Йехида") Глубинного командования, справа - в форме наплечного знака.

В 50-е гг. широкое распространение получили т.н. "операции возмездия" ("Пеулот Тагмуль") в ответ на арабский террор, но проводились и другие СО. Начали появляться спецподразделения - 13-я флотилия ВМС ("Шаетет-13", 1950 г., до этого - диверсионные морские группы в ПАЛьМАХе и ВМС), подразделение 30 (1951-1952 гг.), подразделение 101 (1953-1954 гг.), 890-й парашютно-десантный батальон (создан в 1950 г., а в 1954 г. в его состав влито подразделение 101), разведрота парашютистов (создана в 1954 г. как рота Алеф 890-го батальона, с 1956 г. - отдельная рота), "Шакед" (1955 г.), "Эгоз" (1956 г.), "Разведка ГШ" ("Саерет МАТКАЛь", 1957 г.), "Херув" (1966 г.).

Развитие вертолётного парка ВВС в 60-е гг. и начало широкого использования вертолётов для СО в ходе Войны на истощение (1967-1970 гг.) подняли вопрос о создании штаба для координации СО. Однако, НГШ того периода (1968-1972 гг.), Хаим Бар-Лев, был против такого шага.

К вопросу вновь вернулись через несколько лет и в 1982 г. в ГШ было принято решение о создании штаба, который бы отвечал за операции сил в тылу противника. По-видимому, важную роль в данном решении сыграл НГШ (1978-1983 гг.) Рафаэль Эйтан. В период Войны на истощение он был Главным офицером парашютистов (с 24.06.68), а затем Главным офицером пехоты и парашютистов (с 07.01.69 и до 1972 г.), участвовал в организации и проведении СО того периода. Однако, 06.06.82 началась Первая Ливанская война и решение было отложено.

Параллельно в тот период полковник Моше (Муки) Бецер, организатор спецподразделения ВВС "Шальдаг", создаёт в составе ВВС Штаб специальных авиационных сил ("Мифкедет Кохот Авир Миюхадим"). Данный штаб существует по сей день, входит в состав Оперативного управления ("Лаhак Мивцаэй Авир") штаба ВВС и отвечает за спецподразделения ВВС: "Шальдаг" (подразделение 5101, создано в 1976 г.), Эвакуационно-спасательное подразделение 669 (1974 г.), Подразделение передовой посадки 5700 (1972 г.), в прошлом также Специальное подразделение наблюдения ВВС (подразделение 5707, существовало в 1974-2003 гг.).

В конце-концов, по версии Википедии, Штаб глубинных операций был создан в 1986 г., во главе с генерал-майором Дороном Рубиным, выходцем из парашютно-десантной бригады, имеющем богатый опыт СО. Однако, Рубин был подвергнут серьёзной критике за ряд просчётов в организации операции "Кахоль вэ-Хум" в Ливане (ночь 07/08.12.88), хотя сама СО была в целом успешной. После этого Штаб глубинных операций был сокращён до Штаба управления СО ГШ (МАШМАМ - "Мифкедет hа-Шлита hа-МАТКАЛит ле-Мивцаим Меюхадим").

Давид в своём блоге (david-2), в комментариях к статье "Дорон Рубин", описывает ситуацию иначе. В 1986 г. был создан именно МАШМАМ и Дорон Рубин занимал должность его командира параллельно с должностью Начальника Учебного отдела ("Махлекет hа-hадраха", МАhАД) из состава Главного управления ГШ (АГАМ - "Агаф hа-Мате hа-Клали"). В 1983 г. в АОИ был создан Штаб полевых войск (МАФХАШ), который постепенно, в течении пары лет, поглатил многие функции МАhАД. Во главе МАhАД традиционно стоял офицер в звании генерал-майор. В 1986 г. МАhАД собирались сократить, в т.ч. понизить штат начальника до бригадного генерала. C февраля по август 1986 г. МАhАД возглавлял генерал-майор Ицхак Мордехай, после чего по-видимому и должно было произойти сокращение. Однако, НГШ того времени (1983-1987 гг.) Моше Леви любил Рубина и хотел его продвинуть, поэтому перед своим уходом с поста (апрель 1987 г.) повысил Рубина до звания генерал-майора (январь 1987 г.) и назначил начальником МАhАД, а так как он параллельно был и командиром МАШМАМ, то эта структура и получила генерал-майора во главе, что в принципе для неё в то время было слишком жирно.

В 1991 г. Рубин уходит в отставку и штат командира МАШМАМ снизился до бригадного генерала (а в 1992 г. МаhАД был передан в МАФХАШ с понижением штата командира; после ряда преобразований, с 1999 г. это Управление учёбы и тактики - "Хативат Тора ве-hадраха" - во главе с бригадным генералом, в составе АМАЦ - Главного оперативного управления ГШ).

После ухода Рубина МАШМАМ постепенно хирел, сужался и почти не использовалась, в частности во время Второй Ливанской войны 2006 г. СО командовал не МАШМАМ, назначенный НГШ Даном Халуц свободный на тот момент бригадный генерал Таль Русо (его должность называлась "Помощник Начальника Главного оперативного управления ГШ по СО" - "Озер Рош АМАЦ ле-Мивцаим Меюхадим"). Соответственно Русо создал экстренный штаб по СО вокруг себя. На бумаге МАШМАМ существовал до самого 2011 г., когда было решено поднять всю проблему на более высокий уровень и создать Глубинное командование, с отдельным генерал-майором во главе и штатом из сотни человек. Преемственности как таковой нет, потому что старая структура на бумаге состояла из нескольких человек, во главе был бригадный генерал в резерве, а реально к тому моменту она вообще давно не работала. Старую структуру отменили и сделали новую, расширенную и выше уровнем.

Итак, в 2011 г. НГШ Бени Ганц принял решение о создании Глубинного командования ("Мифкедет hа-Омек").Первые публикации на эту тему появились в открытой печати в ноябре 2011 г. Подготовительную штабную работу проводили группы во главе с генерал-майорами Идо Нехоштан (командующий ВВС), Авив Кохави (начальник АМАН) и Гади Айзенкот (в июле 2011 г. завершил командование СВО и был свободен для различных проектов, для него в тот период создание Командования было основной работой).

Командование было официально создано в январе 2012 г., первым командиром был генерал-майор Шай Авиталь, вернувшийся в АОИ после 10 летнего перерыва (демобилизовался в 2002 г.). Заместителем Авиталя стал бригадный генерал резерва Галь Хирш, а начальником штаба - бригадный генерал Мони Кац. В штате Командования около 100 солдат и офицеров, офицеры - выходцы из спецподразделений.

Задача Командования - планирование, инициирование и проведение СО в стратегической глубине территории противника. Командование подчиняется напрямую НГШ. Во время войны Командование будет управлять всеми спецподразделениями АОИ, максимально реализуя их потенциал. Сами же подразделения остаются в подчинении тех же видов ВС, как и до создания Командования (т.е. 13-я флотилия - ВМС, "Разведка ГШ" - АМАН, "Шальдаг" - ВВС и т.п.). Важное внимание уделяется межвидовому взаимодействию, т.е. взаимодействию подразделений как между собой, так и с ВВС и ВМС (как средствами доставки, эвакуации, поддержки и обеспечения).

Теперь к другому вопросу. В опубликованной пару дней назад статье о результатах разбора операции в Секторе Газа в ноябре 2018 г., многократно упоминается Система СО ("Маарах Мем-Мем", Мем-Мем - "Мивцаим Меюхадим"). Данная система не входит в Глубинное командование, а является подразделением в составе Главного разведывательного управления ГШ (АМАН).

Система создана в 1969 г., первым командиром был Йосеф (Йоси) Лангоцкий. Первоначально это было Направление ("Анаф Мем-Мем") во главе с подполковником, в конце 70-х гг. статус был повышен до Отдела ("Махлекет Мем-Мем") во главе с подполковником, а в 2012 г., т.е. в период, когда АМАН возглавлял нынешний НГШ Аив Кохави (2010-2014 гг.), Отдел был преобразован в Систему ("Маарах Мем-Мем") во главе с бригадным генералом. Первым был Лоир Карми 2013-2015 гг.), далее А. (2015-2016 гг.), далее Г. (с 2016 г.). Через неделю, 01.08.19, Г. покидает свою должность и на смену ему возвращается А., на этот раз в статусе "гражданский работник АОИ".

Итак, что представляет собой эта система? По-сути это штаб, обеспечивающий подготовку и проведение операций "Разведки ГШ", а возможно и некоторых других подразделений. Система была создана после Шестидневной войны, когда задачи "Разведки ГШ" резко расширились и изменились и внутренние структуры подразделения уже не могли обеспечить их выполнение. Система строго засекречена, известно о ней очень мало. Собственно само существование всплыло совсем недавно, в рамках скандала, связанного с т.н. "Документом Харпаза" (2010 г.). Автор документа, Боаз Харпаз, был подполковником резерва, оперативным офицером ("Кцин АГАМ") данного подразделения.

По словам одного из командира Системы в прошлом, она решает крупные проблемы государственной безопасности. Т.е. она получает не конкретный приказ ("есть такая цель, надо её уничтожить"), а некую крупную задачу, изучает её, раскладывает на составляющие и ищет решение для каждой из этих составляющих. Поиск может занять неделю, месяц, год и более...

В составе системы 3 составляющих:

Разведцентр ("Мерказ Модиин") - формирует разведывательную картину для решения задачи;

Технологическое подразделение ("hа-Йехида hа-Технологит") - занимается разработкой технических средств для нужд оперативных подразделений;

Оперативные подразделения - одно из них - "Разведка ГШ".

До создание Системы Начальник Направления, а далее Отдела СО, вёл подготовительную штабную работу, но командовал СО (на штубном уровне) сам Начальник АМАН, как во время учений, так и в ходе самих СО. С созданием же Системы за всё отвечает её начальник, по аналогии с другими подразделениями АОИ.

Известно о 2 наградах, полученных Системой или входящими в неё людьми:

ноябрь 2016 г. - Медаль признательности НГШ ("От hа-Араха ми-Таам hа-РАМАТКАЛь") от Гади Айзенкота всей Системе за её деятельность;

март 2018 г. - Медаль "За Отличие" ("Итур hа-Мофет") от Гади Айзенкота одному из бойцов за "оперативная деятельность, выполненную с мужеством, решимостью, находчивостью, целеустремлённостью и с риском для жизни".

Наплечный знак подразделения ("Таг Йехида") Глубинного командования.

Ссылки:

[*]Глубинное командование, статья Википедии.

[*]Штаб специальных авиационных сил, статья Википедии.

[*]АМАН, статья Википедии.

[*]Система специальных операций, статья Википедии.

[*]Отборные подразделения АОИ, статья Википедии.

[*]Познакомьтесь: "Корпус глубины" АОИ для операций вне Израиля, globes, 15.11.11.

[*]"Штаб глубинных операций АОИ и вопрос создания ССО", обсуждение на waronline.

[*]"АОИ создаёт штаб ‘Дальних операций в глубине’ во главе с генерал-майором", обсуждение на Фреш.