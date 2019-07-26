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26.07.2019
Известия.ru

"Развал ДРСМД — плохая новость для всех, и прежде всего для европейцев"

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roberto Monaldo.Lapress

Вице-председатель Европарламента Фабио Массимо Кастальдо — о безопасности ЕС, сохранении ядерной сделки и подозрениях в связях итальянской партии "Лига" с Москвой

Европейский союз должен поддержать многостороннее соглашение об оружии нового поколения, которое бы заменило собой разваливающийся Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель председателя Европейского парламента, член итальянской партии "Движение пяти звезд" (M5S) Фабио Массимо Кастальдо. Он подчеркнул, что к новому договору в обязательном порядке должен подключиться Китай. Политик также рассказал, как он относится к требованиям повысить расходы НАТО на оборону, оценил, сможет ли механизм INSTEX спасти сделку с Ираном, и прокомментировал подозрения партии "Лига", партнера M5S по правительственной коалиции, в финансировании из России.

— Недавно Европарламент одобрил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии. Скоро станет известен весь состав ЕК. Эксперты обращают внимание на то, что в этот раз Италии достался лишь пост главы ЕП. Да и вообще создается впечатление, что переговоры Европейского совета свелись к кулуарному распределению должностей между Берлином и Парижем. Насколько верна такая оценка и какое место Рим занимает в новом руководстве ЕС?

— Нет, такая оценка событий не соответствует действительности. Наш премьер-министр Джузеппе Конте был среди тех, кто предотвратил распределение должностей с помощью так называемого "метода Осаки" (кулуарные переговоры, которые вели лидеры четырех стран ЕС с главой Евросовета Дональдом Туском на саммите G20 в Осаке. — "Известия"). 11 европейских лидеров отвергли единоличный выбор Германии, Франции, Голландии и Испании. В итоге главы государств и правительств единогласно одобрили кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен. Ее программа значительно отличается от того, что предлагал предыдущий состав ЕК. Мы как представители Италии и влиятельной политической силы гордимся тем, что поддержали ее.

Вице-председатель Европарламента Фабио Массимо Кастальдо

Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roberto Monaldo.Lapress

В Европарламенте итальянского кандидата (Давид Сассоли от оппозиционной Демократической партии. — "Известия") на пост главы предлагало не правительство, а фракция социал-демократов. И за него проголосовало большинство депутатов ЕП. Если же говорить о роли Рима в ЕС, то он будет представлен в руководстве на достойном уровне: в следующей Еврокомиссии Италии отведено место вице-председателя ЕК и портфель еврокомиссара по конкуренции.

— Италия активно возражает против миграционной политики ЕС. Выступая в ЕП, Урсула фон дер Ляйен заявила, что новая Еврокомиссия будет работать над пересмотром стратегии. Что, с вашей точки зрения, здесь необходимо изменить?

— M5S поддерживает план министра Моаверо (глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези. — "Известия") по общеевропейскому решению миграционного кризиса. Мы настаиваем на том, чтобы единообразно рассматривать вопросы о том, как спасать жизни, назначать места высадки мигрантов, определять обязательные правила их переселения, бороться с торговлей людьми в Средиземноморье, предоставлять международную правовую защиту, сотрудничать со странами, откуда идут миграционные потоки, а также разрабатывать и заключать соглашения о реадмиссии новоприбывших переселенцев.

Эти проблемы не могут решать только те государства, которые находятся на внешних рубежах ЕС и принимают весь удар на себя, — я говорю о таких странах, как Италия, Греция и Испания. Их должны решать все участники Евросоюза. Именно поэтому здесь мы не будем проявлять гибкость — решение должно быть найдено незамедлительно.

— Одним из наиболее важных вызовов европейской безопасности стал развал ДРСМД, который при нынешнем статус-кво прекратит свое существование 2 августа. НАТО и Евросоюз поддерживают позицию США, обвиняя Россию в его нарушении, однако у Москвы также есть свои претензии в адрес Вашингтона. Учитывая, что при худшем сценарии под перекрестным огнем окажется Европа, что может сделать Брюссель для разрешения этих противоречий?

— Я считаю, что прекращение действия ДРСМД — плохая новость для всех, и прежде всего для нас, европейцев. США и Россия обвиняют друг друга, но это игра двух сторон. На мой взгляд, одной из причин крушения Договора о РСМД стало отсутствие в числе его подписантов Пекина. Поэтому я считаю, что необходимо начать работу над соглашением об оружии нового поколения, которое заменило бы ДРСМД и включило в число участников Китай. Евросоюз должен поддержать любую инициативу, которая привела бы к подписанию такого документа.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— США призывают страны — члены НАТО увеличить свои расходы на оборону. Насколько оправданно это требование?

— Думаю, это естественная просьба. Однако, как я неоднократно подчеркивал, в условиях, когда возникают первостепенные социальные проблемы, необходимо научиться распределять имеющиеся ограниченные ресурсы, а не тратить больше.

— В довесок к вопросу об общеевропейской безопасности. Эммануэль Макрон инициировал создание Европейской интервенционной инициативы (E2I) и говорил о формировании Европейского совета безопасности. Как вы относитесь к этим идеям?

— Французское предложение создать межправительственный форум для координации действий государств-членов, безусловно, имеет положительные черты. К ним относится включение Великобритании в общеевропейскую систему после ее выхода из Евросоюза и участие Дании, которая отказалась работать над формированием общей политики безопасности и обороны ЕС. Однако, помимо добрых намерений, есть и аспекты, которые вызывают вопросы.

Первый касается взаимодействия между этой структурой и другими уже существующими, такими как НАТО и сам ЕС, в рамках которого был запущен аналогичный проект — PESCO (постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны. — "Известия"). Мы должны упрощать систему, а не предлагать альтернативы, которые дублируют уже существующие механизмы и требуют крупных вложений. Поэтому мы выступаем против дополнительных затрат и ратуем за более широкое и оптимальное использование существующих инструментов, предусмотренных правовой базой ЕС.

— Одним из немногих вопросов, по которым Россия и Евросоюз имеют общую позицию, стало сохранение иранской ядерной сделки. Для этого ЕС запускает механизм INSTEX, и РФ заявила о своем желании к этой системе подключиться. Насколько вероятно, что СВПД будет сохранен, особенно учитывая, что позиция США в ближайшее время останется без изменений, и как вы оцениваете перспективы механизма INSTEX?

— Я всегда поддерживал соглашение с Ираном и продолжаю поддерживать его до сих пор. Думаю, крайне важно сохранить его, даже несмотря на то что некоторые его аспекты подвергаются критике. В этом смысле пока не ясно, какой вклад в это внесет механизм INSTEX. В конечном счете всё будет зависеть от нашей способности сохранить свою точку зрения вопреки американской враждебности и, с другой стороны, от дальновидности Ирана, который, я надеюсь, примет правильное решение. Возвращение к ситуации прошлых лет не нужно никому.

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

— Партнеров M5S по правительственной коалиции — партию "Лига" Маттео Сальвини — подозревают в том, что она получала финансирование от России. Как вы относитесь к этим заявлениям?

— Сейчас ведется расследование. Я не могу и не хочу подменять своими суждениями вердикт, который вынесет наша судебная система. Необходимо, чтобы "Лига" представила необходимые разъяснения. Вместе с тем мы в "Движении пяти звезд" предлагали создать комиссию по расследованию финансирования всех партий без исключения. Мы открыты, а наша деятельность прозрачна. Однако вызывает удивление тот факт, что такие оппозиционные движения, как Демократическая партия, не поддерживают наше предложение.

— Многие европейские политики говорят о необходимости диалога с Россией, однако сейчас складывается впечатление, что отчуждение между Москвой и Брюсселем рискует сохраниться на многие годы. Как можно было бы выйти из этого тупика?

— Я убежден, что диалог с Россией — один из основополагающих элементов во внешней политике ЕС. Вместе с тем очевидно, что за пределами политических деклараций в двусторонних отношениях существует определенная холодность. Мы должны использовать любую возможность, каждый форум для возобновления диалога и восстановления доверия между сторонами. Я не отрицаю, что это может быть чрезвычайно трудно, но очевидно, что отчуждение между ЕС и Россией не должно длиться до победного конца. Различные региональные и глобальные проблемы мы можем решить только сообща, а потому я надеюсь, что процесс сближения произойдет своевременно.


Екатерина Постникова

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Страны
Великобритания
Германия
Греция
Дания
Иран
Испания
Италия
Китай
Нидерланды
Россия
США
Франция
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Искандер
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NATO
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Ядерный щит
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