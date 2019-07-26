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26.07.2019
Известия.ru

С боевым почином: в армии создают ремонтно-эвакуационные полки

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Минобороны радикально меняет систему ремонта вышедшей из строя техники. Для этого в войсках формируются специальные ремонтно-эвакуационные полки, сообщили "Известиям" в военном ведомстве. Новые части оснащаются подвижными мастерскими и сверхмощными тягачами, которые на армейском сленге называют тяжелыми велосипедами. Комплектоваться они будут по модульному принципу — в зависимости от задачи эвакуаторы и "летучки" получат оборудование, необходимое для восстановления любой техники. Спецполки смогут в считаные часы возвращать в строй поврежденные машины, находясь за сотни километров от основной базы.

Минобороны радикально меняет систему ремонта вышедшей из строя техники. Для этого в войсках формируются специальные ремонтно-эвакуационные полки, сообщили "Известиям" в военном ведомстве. Новые части оснащаются подвижными мастерскими и сверхмощными тягачами, которые на армейском сленге называют тяжелыми велосипедами. Комплектоваться они будут по модульному принципу — в зависимости от задачи эвакуаторы и "летучки" получат оборудование, необходимое для восстановления любой техники. Спецполки смогут в считаные часы возвращать в строй поврежденные машины, находясь за сотни километров от основной базы.

В условиях войны

Первый ремонтно-восстановительный полк был сформирован в конце прошлого года в Центральном военном округе — на Урале. Второй в настоящее время создается в сибирском городе Юрга. В дальнейшем части нового типа появятся во всех военных округах, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.

В условиях современной войны крайне важно в кратчайшие сроки возвращать боевую технику в строй, считает бывший начальник вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ситнов.

— Любой современной армии необходимо выстроить мощную независимую структуру для эвакуации и оперативного ремонта боевых машин, — заявил он "Известиям". — Похожая система существовала до 2003 года. В вооруженных силах были ремонтно-восстановительные базы, бригады, батальоны и роты. Эти подразделения были укомплектованы профессионалами, которые могли производить различные виды ремонта. Позже систему попытались перевести на аутсорсинг, но этот опыт не прижился в войсках и был признан неудачным.

В частности, по его словам, не удалось решить проблему доставки неисправной тяжелой техники на сборные пункты и ремонтные предприятия. Для этого нужен большой парк мощных тягачей, но бизнесмены не хотели вкладывать средства в его приобретение.

Доставят "велосипедами"

Новые полки будет состоять из двух батальонов — ремонтно-восстановительного и эвакуационного. Последний оснастят "тяжелыми велосипедами" — тягачами-эвакуаторами с колесной формулой 8х8.

Колесные ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС на базе тягача БАЗ-6910-021 "Вощина" были созданы на Брянском автомобильном заводе специально для этих подразделений. Их основным отличием стала просторная кабина, предназначенная для размещения дополнительных членов экипажа, специального оборудования и спальных мест. Также на крыше кабины РЭМ-КС появился командирский люк.

В советское время тяжелые и средние машины-эвакуаторы производились Курганским заводом колесных тягачей. Однако в начале 1990-х выпуск подобной техники был сокращен и в настоящее время предприятие признано банкротом.

В состав ремонтно-восстановительный батальон войдут и несколько многофункциональных высокомобильных ремонтных мастерских. "Летучки" изготавливаются по модульному типу, чтобы в зависимости от вида техники, которую придется ремонтировать, можно было быстро подобрать парк станков, запас запчастей и необходимых расходных материалов.

Мастерские без посторонней помощи должны справиться с ремонтом любой техники — от армейских джипов и боевых танков Т-72Б3 до машин стратосферной связи или разведывательных химических машин. Чтобы полностью подготовить и начать эвакуацию даже по полному бездорожью, потребуется всего 10–12 минут.

В условиях боевых действий каждый такой полк сформирует несколько смешанных летучих ремонтно-эвакуационных групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику непосредственно у линии фронта. При необходимости летучие группы эвакуируют ее в тыловые ремонтно-восстановительные центры.

Техразведка на "Тайфуне"

В дальнейшем в составе полков появятся и свои разведывательные роты. Они будут находить на поле боя поврежденную технику, оценивать ее состояние и вызывать тягачи-эвакуаторы. На их вооружение поступят новейшие машины техразведки (МТР-К) на базе высокозащищенного автомобиля "Тайфун-ВДВ" с колесной формулой 4х4 и грузоподъемностью около 3 т. МТР-К оснастят пулеметами "Корд-С", приборами навигации и ночного видения, системой кругового видеонаблюдения, также — при необходимости — беспилотными летательными аппаратами.

— Сейчас у специалистов в армейских ротах и батальонах нет возможности проводить сложные виды ремонта — например, требующие замены отдельных узлов и агрегатов, — пояснил "Известиям" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Теперь этим будут заниматься ремонтно-эвакуационные полки. Также новые части смогут эвакуировать боевую технику массой до 70 т. Это поможет избежать скопления неисправных машин в передовых подразделениях.

Поддержанию техники в исправном состоянии в Вооруженных силах сегодня уделяется особое внимание. В частности, уже сейчас промышленность разрабатывает для войск ПВО новую ремонтную машину, которая войдет в состав комплексов С-500. Она будет представлять собой унифицированный мобильный комплекс диагностирования, технического обслуживания и войскового ремонта техники противовоздушной и противоракетной обороны.

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