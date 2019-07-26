Снайпер высокого полета: Ту-142 уничтожит цели под водой и на земле

"Убийцу субмарин" оснастили высокоточной системой наведения

Морская авиация начала модернизацию сверхдальних противолодочных самолетов — Ту-142. Теперь эти машины смогут часами кружить в воздухе, отслеживая не только вражеские субмарины, но и наземную военную технику. На борту "морского охотника" появилась высокоточная прицельная система (СВП-24, "Гефест"). Она отлично зарекомендовала себя в Сирии, обеспечив самолетам ВКС России исключительную точность ракетно-бомбовых ударов, рассказали "Известиям" в Минобороны.

"Гефест", несущий огонь

В набор оборудования "Гефеста" входят приборы и средства прицеливания, навигации и управления. Новая аппаратура в автоматическом режиме рассчитывает траекторию полета бомбы или другого боеприпаса до цели, учитывая скорость, высоту полета и метеорологические условия. То есть Ту-142 выводится в нужную точку и производит бомбометание под управлением СВП-24. Его результаты сопоставимы с теми, которых можно добиться с помощью высокоточного оружия.

В первую очередь "Гефест" повысит эффективность использования противолодочных торпед, глубинных и обычных авиационных бомб. При сбрасывании торпед не обязательно добиваться максимальной точности — боеприпасы, оказавшись в воде, с помощью головки самонаведения найдут вражеские субмарины как в надводном, так и в подводном положении.

При необходимости СВП-24 поможет расставить в море гидроакустические буи, необходимые для поиска подлодок противника. Наконец, прицельный комплекс позволяет получать целеуказание от вертолетов, самолетов и кораблей, работающих в тесной связке с "Туполевым".

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Немаловажно и то, что удары наносятся с максимальной дистанции — это дает возможность Ту-142 не входить в районы, защищенные средствами противовоздушной обороны противника.

СВП-24 сделает данный самолет универсальным, считает военный эксперт Антон Лавров.

— С новой аппаратурой "морской охотник" за подлодками будет действовать как дальний бомбардировщик, — рассказал он "Известиям". — Машина сможет наносить массированные бомбовые удары за тысячи километров от аэродромов базирования. Такие самолеты необходимы при уничтожении лагерей террористов. Кроме того, боезапас Ту-142 позволит бороться с такими площадными целями, как аэродромы, заводы, транспортные узлы или военные базы.

Основной боеприпас для таких ударов — свободнопадающие фугасные авиабомбы, которые до сих пор есть на складах в больших количествах. В отличие от дорогих крылатых ракет или планирующих бомб они "практически ничего не стоят", отметил эксперт.

Морской "Медведь"

Дальний противолодочный самолет Ту-142 был разработан для поиска и уничтожения атомных подводных лодок вероятного противника. Часто он используется и для радиоэлектронной разведки. Боевой радиус действия машины превышает 5 тыс. км, что позволяет ей не только совершать перелеты в несколько тысяч километров, но и часами находиться в районах патрулирования атомных подводных ракетоносцев. Кроме того, самолет активно применяется для дальней океанской визуальной или радиотехнической разведки.

Противолодочный самолет дальнего радиуса действия Ту-142 Источник изображения: Фото: ТАСС

Самолет был построен на базе легендарного турбовинтового стратегического бомбардировщика Ту-95, точнее, его модифицированного для разведки и целеуказания варианта. В странах НАТО самолет, разработанный еще в 1950-х годах, получил обозначение "Медведь". Ту-142 можно отличить от классического Ту-95 по удлиненной кабине с более плавными обводами — в носовой части установили необходимое охотнику за подлодками оборудование.

Машина получила и новую двухэтажную гермокабину. В верхней части располагается экипаж и значительная часть оборудования, в нижней — три технических отсека.

Среднюю часть фюзеляжа заняли два отсека вооружения, в которых находятся средства для поиска и поражения целей — акустические радиобуи, торпеды, ракеты, мины, глубинные и обычные авиабомбы. Также самолеты могут нести до восьми мощных противокорабельных ракет.

Задняя гермокабина оснащена двумя пушками калибром 23 мм — ГШ-23 и АМ-23. В верхней части фюзеляжа находится отсек оборудования для радиолокационной станции дальнего обнаружения "Криптон".

В экипаже самолета — девять человек. Боевая нагрузка — более 11 т. Всего в 1968–1994 годах было построено около 100 Ту-142 различных модификаций.

Фронтовой опыт

В мире наблюдается тенденция расширения функционала морских разведывательно-патрульных и противолодочных самолетов. Франция первой воплотила в жизнь идею превращения их в ударные. ВВС этой страны не раз использовали для нанесения ударов по наземным целям самолет Breguet Atlantic – 2.

Breguet Atlantic — морской разведывательно-патрульный и противолодочный самолет ВВС Франции Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Mike Freer

В январе 2013 года французские Atlantique-2 в ходе операции "Сервал" над северной частью Мали атаковали планирующими авиабомбами с лазерным наведением GBU-12 джихадистских боевиков, стремящихся свергнуть правительство африканской страны.

В северном Ираке двумя годами позже пара таких самолетов использовалась против боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России. — "Известия"). Первая ударная операция была проведена 15 августа 2015 года. Тогда "морской охотник" сбросил несколько GBU-12 на здание, где располагался штаб группировки, уничтожив его.

Минобороны в настоящее время активно испытывает новую авиационную технику. В этом году в Сирии в условиях горной и пустынной местности был задействован вертолет Ми-28НМ "Ночной суперохотник". Это ударная боевая машина, способная поражать цели в любых погодных условиях днем и ночью. Аппарат конструктивно отличается от своего прототипа Ми-28Н: оснащен надвтулочной РЛС, новыми двигателями, системой управления, а также современным комплексом противодействия средствам противовоздушной обороны вероятного противника. По итогам испытаний принято решение о поставке ВКС сотни таких машин к 2028 году.

Алексей Рамм, Богдан Степовой