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26.07.2019
Вестник Мордовии

Подстраховываются: ПТРК Javelin с Украины срочно вывозят в Польшу

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin / lockheedmartin.com

Находящиеся на Украине ПТРК Javelin в настоящее время вывозятся за пределы страны. По некоторым данным, речь идет о военных объектах США в Польше, где в настоящее время находятся заокеанские подразделения Сил быстрого реагирования.

Информацию об этом в своем блоге разместила Диана Михайлова, специализирующаяся на освещении всего, что касается ситуации на Украине, а также в военно-промышленном комплексе Незалежной. При этом она ссылается на источники среди волонтерских движений.

Сообщается, что Министерство обороны Украины так и не смогло подготовить места на складах, соответствующие техническим нормам хранения данных ПТРК.

Военные эксперты, в свою очередь, считают, что таким образом американцы, не уверенные в благонадежности нынешнего киевского режима, подстраховываются от возможного попадания этих ПТРК в нежелательные, по их мнению, руки.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Польша
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
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