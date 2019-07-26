Подстраховываются: ПТРК Javelin с Украины срочно вывозят в Польшу

Источник изображения: Фото: Lockheed Martin / lockheedmartin.com

Находящиеся на Украине ПТРК Javelin в настоящее время вывозятся за пределы страны. По некоторым данным, речь идет о военных объектах США в Польше, где в настоящее время находятся заокеанские подразделения Сил быстрого реагирования.

Информацию об этом в своем блоге разместила Диана Михайлова, специализирующаяся на освещении всего, что касается ситуации на Украине, а также в военно-промышленном комплексе Незалежной. При этом она ссылается на источники среди волонтерских движений.

Сообщается, что Министерство обороны Украины так и не смогло подготовить места на складах, соответствующие техническим нормам хранения данных ПТРК.

Военные эксперты, в свою очередь, считают, что таким образом американцы, не уверенные в благонадежности нынешнего киевского режима, подстраховываются от возможного попадания этих ПТРК в нежелательные, по их мнению, руки.