Не уступить "Абрамсам": российским Т-72Б3 нужен противоракетный комплекс

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Американцы начали оснащать свои "Абрамсы" комплексами активной защиты (КАЗ) израильского производства. Такая бронетехника уже замечена на европейских учениях. Правда, ряд экспертов утверждает, что эти танки имеют только макеты. Но, даже если это и так, не нужно расслабляться: массовое поступление таких версий в войска уже не за горами.

Поэтому появление средств, которые могут сбивать противотанковые ракеты и реактивные гранаты точно не помешало бы российским Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М. Тем более, пару лет назад появлялись сообщения о ведущихся работах по комплексу "Арена-М". Но на "Армии-2019" был продемонстрирован лишь макет Т-90С с комплексом активной защиты. Ранее выставлявшийся на выставках Т-72Б3 в Подмосковье в этом году не попал.

КАЗ "Арена-М"- КАЗ с РЛС с высокой помехозащищенностью, обнаруживающий ПТУР и реактивные гранаты, которые поражаются специальными защитными боеприпасами, расположенными по периметру башни танка в специальных контейнерах.

Модернизированным Т-72Б3 с КАЗ "Арена" был представлен в Нижнем Тагиле на выставках RAE-2013 и RAE-2015.