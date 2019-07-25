Зачем правительству США гражданский огнеметный БПЛА?

БПЛА Throwflame может ата­ко­вать огнем на 25 футов (7,6 м) в те­че­ние 100 секунд, для чего тре­бу­ет­ся 1 галлон топ­ли­ва (3,8 л).

18 июля ком­па­ния Throwflame начала про­да­жу своего ог­не­мет­но­го дрона TF-19 WASP ши­ро­кой об­ще­ствен­но­сти.

Throwflame уже про­да­ет ручной ог­не­мет XL18 по до­ступ­ной цене $3,199 ($2,975 со скид­кой). В FAQ на сайте ком­па­нии есть об­шир­ный раздел о за­кон­но­сти вла­де­ния ог­не­ме­та­ми в США. На­при­мер, в Мэ­ри­лен­де ог­не­ме­ты тре­бу­ют ли­цен­зии, а в Ка­ли­фор­нии должны иметь спе­ци­аль­ное сопло, умень­ша­ю­щее диа­па­зон дей­ствия до 10 футов. Более для вла­де­ния ог­не­ме­том особых пре­пят­ствий нет.

Помимо граж­дан­ско­го рынка ог­не­ме­тов, Throwflame ак­тив­но ра­бо­та­ет с го­су­дар­ствен­ны­ми за­каз­чи­ка­ми.

"Несколь­ко пра­ви­тель­ствен­ных за­ку­пок на­хо­дят­ся в работе. На­при­мер, пра­ви­тель­ство хочет ис­поль­зо­вать наши дроны для уни­что­же­ния охра­ня­е­мых план­та­ций с нар­ко­ти­че­ским сырьем", - сказал Куинн Уайт­хед, ос­но­ва­тель Throwflame.

Пред­по­ла­га­е­мое ис­поль­зо­ва­ние TF-19 WASP вклю­ча­ет в себя очист­ку от мусора линий элек­тро­пе­ре­дач, борьбу с вре­ди­те­ля­ми и лик­ви­да­цию их гнезд, сдер­жи­ва­ние лесных по­жа­ров, вы­жи­га­ние рас­ти­тель­но­сти в ин­те­ре­сах сель­ско­го хо­зяй­ства.

Во­ен­ное при­ме­не­ние дронов-ог­не­ме­тов должно быть за­пре­ще­но. Про­то­кол III к Кон­вен­ции о видах обыч­но­го оружия недву­смыс­лен­но за­пре­ща­ет при­ме­не­ние за­жи­га­тель­но­го оружия с воз­ду­ха на во­ен­ные объ­ек­ты, рас­по­ло­жен­ные в местах со­сре­до­то­че­ния граж­дан­ско­го на­се­ле­ния. В про­то­ко­ле име­ют­ся огра­ни­че­ния в от­но­ше­нии за­жи­га­тель­ных средств, не до­став­ля­е­мых по воз­ду­ху, а также уточ­ня­ет­ся, что леса или рас­те­ния не счи­та­ют­ся за­пре­щен­ной целью, если только сами рас­те­ния не яв­ля­ют­ся во­ен­ным объ­ек­том.

А что насчет воз­мож­но­сти кри­ми­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния ог­не­мет­но­го БПЛА?

"Если какой-то об­ла­да­тель чер­но­го сердца за­хо­чет сде­лать плохие вещи, у него име­ют­ся сотни более эф­фек­тив­ных и более де­ше­вых спо­со­бов сде­лать это", - веско па­ри­ро­вал вопрос Уайт­хед.

Видео раз­ру­ше­ния оси­но­го гнезда:

Дрон весит 1,8 кг, его сто­и­мость со­став­ля­ет всего $1,499 (опла­тить можно и крип­то­ва­лю­той).

И, без­услов­но, при­став­ка WASP в на­зва­нии ап­па­ра­та неимо­вер­но радует.