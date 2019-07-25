Зачем правительству США гражданский огнеметный БПЛА?
18 июля компания Throwflame начала продажу своего огнеметного дрона TF-19 WASP широкой общественности.
Throwflame уже продает ручной огнемет XL18 по доступной цене $3,199 ($2,975 со скидкой). В FAQ на сайте компании есть обширный раздел о законности владения огнеметами в США. Например, в Мэриленде огнеметы требуют лицензии, а в Калифорнии должны иметь специальное сопло, уменьшающее диапазон действия до 10 футов. Более для владения огнеметом особых препятствий нет.
Помимо гражданского рынка огнеметов, Throwflame активно работает с государственными заказчиками.
"Несколько правительственных закупок находятся в работе. Например, правительство хочет использовать наши дроны для уничтожения охраняемых плантаций с наркотическим сырьем", - сказал Куинн Уайтхед, основатель Throwflame.
Предполагаемое использование TF-19 WASP включает в себя очистку от мусора линий электропередач, борьбу с вредителями и ликвидацию их гнезд, сдерживание лесных пожаров, выжигание растительности в интересах сельского хозяйства.
Военное применение дронов-огнеметов должно быть запрещено. Протокол III к Конвенции о видах обычного оружия недвусмысленно запрещает применение зажигательного оружия с воздуха на военные объекты, расположенные в местах сосредоточения гражданского населения. В протоколе имеются ограничения в отношении зажигательных средств, не доставляемых по воздуху, а также уточняется, что леса или растения не считаются запрещенной целью, если только сами растения не являются военным объектом.
А что насчет возможности криминального использования огнеметного БПЛА?
"Если какой-то обладатель черного сердца захочет сделать плохие вещи, у него имеются сотни более эффективных и более дешевых способов сделать это", - веско парировал вопрос Уайтхед.
Видео разрушения осиного гнезда:
Дрон весит 1,8 кг, его стоимость составляет всего $1,499 (оплатить можно и криптовалютой).
И, безусловно, приставка WASP в названии аппарата неимоверно радует.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются