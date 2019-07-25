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25.07.2019
Ростех

Ростех создаст новый вид остекления для МС-21

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Пилотская кабина МС-21
Пилотская кабина МС-21.
Источник изображения: rostec.ru

Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех приступает к проведению НИОКР по разработке нового остекления для кабин пилотов самолетов МС-21. Применение инновационных материалов позволит увеличить динамическую прочность остекления в полтора раза и снизить его массу на 15% по сравнению с аналогами.

Улучшенные прочностные и весовые характеристики будут достигнуты за счет применения разработанной ОНПП технологии создания высокопрочного пентаплекса на основе монолитного поликарбоната. Данная разновидность многослойного материала состоит из двух внешних листов силикатного стекла, слоя поликарбоната и двух склеивающих слоев. В ходе проведенных ранее испытаний пентаплекс доказал, что способен выдержать удар птицы весом 1,8 кг на скорости более 600 км/ч.

"ОНПП "Технология" имеет большой опыт в области разработки и серийного выпуска оптических конструкций. Уникальная технология обработки поликарбоната, разработанная ОНПП, позволяет полностью исключить оптические искажения и заметно улучшает прочностные и весовые характеристики многослойных стекол. Мы уверены, что эта разработка будет востребована не только для проекта МС-21, но и для замещения импортной продукции в авиационной, судостроительной и железнодорожной отрасли", – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Новые стекла для пилотской кабины МС-21 будут оснащены системой регулируемого электрообогрева, исключающей обледенение и запотевание даже при экстремальных метеорологических условиях. Кроме того, предприятие изготовит альтернативный вариант остекления из силикатного стекла.

В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ОНПП "Технология" проведет более 20 видов испытаний нового остекления, в частности на прочность, птицестойкость, герметичность, воздействие высоких и низких температур, молнии, статического электричества и т.д. К серийному выпуску нового остекления для МС-21 предприятие планирует приступить в 2021 году.

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Технология ОНПП Ромашина
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