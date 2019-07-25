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25.07.2019
Интерфакс-АВН

РФ и Турция готовят межправсоглашение о расчетах и платежах - источники

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Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Турция готовят межправительственное соглашение о расчетах и платежах, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, на прошлой неделе в Москве и Анкаре прошли двусторонние переговоры по этому вопросу. Проект соглашения подготовлен, сейчас его рассматривают профильные ведомства России и Турции.

На этой неделе в Анталье пройдет очередное заседание российско-турецкой межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Со стороны РФ ее возглавляет министр энергетики Александр Новак. В минувшем октябре в интервью Business FM Новак приводил Турцию в пример как страну, с которой развиваются расчеты в национальных валютах. Эта задача в последние годы стала для российских властей одной из приоритетных на фоне западных санкций и периодически возникающих проблем с долларовыми расчетами.

В начале июня межправсоглашение о расчетах и платежах Россия подписала со своим крупнейшим торговым партнером - Китаем.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Турция
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