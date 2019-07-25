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25.07.2019
Военное обозрение

Спецназ ВСУ полностью откажется от советского оружия и амуниции

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Вооруженные силы Украины в будущем полностью откажутся от советского оружия и амуниции и перейдут на вооружение НАТО. В ближайшее время от советского оружия откажутся Силы специальных операций ВСУ, заявил командующий ССО Игорь Лунёв.

Источник изображения: https://www.obozrevatel.com/

По словам командующего украинских ССО, интеграция в систему коллективной безопасности НАТО для сил специальных операций ВСУ пройдет за 3-4 года, что позволит полностью избавиться от образцов советского вооружения и амуниции. Отвечая на соответствующий вопрос, Лунев заявил, что хотя программа рассчитана до 2025 года, ССО полностью избавится от "советского" значительно раньше.

Задания (...) обязательно выполнить мероприятия относительно дальнейшей интеграции в систему коллективной безопасности стран НАТО. Для этого на очереди - сертификация следующих подразделений специального назначения, которые планируем провести на протяжении 3-4 лет

- сказал он на брифинге в Киеве.

При этом Лунев заявил, что экипировка украинского бойца Сил специальных операций Вооруженных сил Украины стоит 15 тысяч долларов, американского - до 100 тысяч долларов.

Необходимо отметить, что заявления о полном избавлении от советского оружия и амуниции звучат на Украине постоянно. После государственного переворота и прихода к власти Порошенко был взят курс на Европу и вступление в НАТО, что автоматически означает переход на стандарты альянса. Однако, до сегодняшнего дня, кроме громких лозунгов это ни к чему не привело. Разработать собственные вооружения соответствующего качества у Украины не получается, а если и выходит что-то путное. то нет средств на поставки этого в армию.

Закупать же вооружения стандарта НАТО - это вообще дорогое удовольствие. Если обратить внимание на армии стран-членов НАТО, которые раньше входили в Варшавский договор, то можно увидеть, что несмотря на их солидный срок нахождения в альянсе, они так и не избавились от советской техники. Причина банальна - нет средств на закупку нового западного вооружения. Конечно, небольшую структуру, типа ССО, можно и перевооружить на образцы НАТО, но до полного перевооружения дойдет еще не скоро.

Так что с учетом того, что у Киева "грошей нема", а от Советского Союза осталась еще куча нераспроданного, несмотря на все усилия, оружия, ВСУ еще долго будут бегать с "Калашниковыми".

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