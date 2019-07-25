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25.07.2019
Военно-промышленный курьер

Росгвардия пополнилась военнослужащими с дипломами вузов и колледжей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый заместитель начальника организационно-мобилизационного управления Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-майор Дмитрий Вирухин, подводя итог призывной кампании 2019 года, которая завершилась 15 июля, заявил, что на службу в Росгвардию призвали более 13 тысяч новобранцев. При этом он отметил, что качественный состав призывников изменился в лучшую сторону – стало больше военнослужащих с дипломами вузов и колледжей.

Как заявил генерал Вирухин, для приема и подготовки новобранцев в соединениях и воинских частях войск национальной гвардии   развернули свыше 45 учебных сборов. Месяц   призывникам   давали основы боевой подготовки,  кроме того, проводили  дополнительные медицинские осмотры, а психологи тестировали новобранцев.

Военная служба по призыву в войсках национальной гвардии дает  ряд весомых льгот: возможность поступить на обучение в высшие учебные заведения  ведомства, как во время службы, так и после увольнения в запас. Вместе с тем, те, кто отслужил в воинских частях Росгвардии и получил рекомендации своих командиров, охотно принимают на работу в органы внутренних дел МВД России и другие силовые структуры.

Однако многие рядовые и сержанты не хотят расставаться с Росгвардией и после службы. Для  них  в ведомстве открыты все дороги – можно продолжить служить в ОМОН, СОБР или подразделениях вневедомственной охраны. Как подчеркнул генерал Вирухин, прослужив три месяца по призыву, военнослужащий может заключить контракт, если же он к тому же, обладает дипломом о среднем профессиональном образовании, то контракт можно подписать практически сразу. В ведомстве отметили, что  в этом году первый контракт заключили более  тысячи призывников.

Кроме того,  во время службы у росгвардейцев есть возможность получить дополнительную специальность, которая в дальнейшем пригодится в гражданской жизни, заметил генерал Вирухин. В первом полугодии 2019 года в учебных центрах  Росгвардии подготовлено более тысячи  поваров, саперов, медработников, кинологов, водителей.

В 2017 году в Росгвардии была сформирована учебно-научная рота, куда набирают на конкурсной основе. Предпочтение отдается победителями олимпиад, конкурсов, стипендиатам президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий правительства Российской Федерации, участникам научных работ, которые имеют особое прикладное значение для войск национальной гвардии Российской Федерации.

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