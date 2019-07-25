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25.07.2019
РИА Новости

В Китае отметили усиление глобального военного соперничества

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Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник изображения: www.belvpo.com

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Глобальное военное соперничество усиливается, США стремятся к абсолютному военному доминированию в мире, а Россия проводит военные реформы, говорится в Белой книге по национальной обороне, опубликованной Госсоветом Китая.

"Глобальное военное соперничество интенсифицируется. Крупные страны реформируют свои военные стратегии и военные структуры. США вовлечены в технологические и институциональные инновации в поисках абсолютного военного доминирования. Россия продвигает военную реформу "новый облик", - говорится в документе.

Крупные державы развивают новые типы войск, чтобы добиться доминирования в военном соперничестве, пишут авторы.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Россия
США
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