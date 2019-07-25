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25.07.2019
РИА Новости

В Совфеде предложили обсудить действие СНВ с учетом позиции США

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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев считает необходимым обсудить действие договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с США, учитывая возможности Соединенных Штатов по возврату на носители хранящихся ядерных боеголовок.

"США оставляют себе возможность наращивать стратегический ядерный потенциал за счет возможного возврата ранее снятых боеголовок, направленных на оперативное хранение, на носителе", - сказал Бондарев на заседании.

Он подчеркнул, что у России такие возможности представляются минимальными из-за относительного дефицита носителей. В этой связи парламентарий предложил обсудить, насколько действие договора в полной мере отвечает вопросам безопасности России, "а также перспективы заключения нового договора СНВ-4". Бондарев напомнил, что СНВ-3 истекает 4 февраля 2021 года.

"Представляется целесообразным оценить влияние данного договора на стратегическое сдерживание и возможные перспективы дальнейшего переговорного процесса в области СНВ исключительно с точки зрения национальной безопасности России и ее союзников", - добавил Бондарев.

Международный и оборонный комитеты Совфеда в среду обсуждают ежегодный доклад правительства о состоянии стратегических ядерных сил РФ и ход выполнения договора о СНВ.

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Страны
Россия
США
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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