В Совфеде предложили обсудить действие СНВ с учетом позиции США
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев считает необходимым обсудить действие договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с США, учитывая возможности Соединенных Штатов по возврату на носители хранящихся ядерных боеголовок.
Он подчеркнул, что у России такие возможности представляются минимальными из-за относительного дефицита носителей. В этой связи парламентарий предложил обсудить, насколько действие договора в полной мере отвечает вопросам безопасности России, "а также перспективы заключения нового договора СНВ-4". Бондарев напомнил, что СНВ-3 истекает 4 февраля 2021 года.
"Представляется целесообразным оценить влияние данного договора на стратегическое сдерживание и возможные перспективы дальнейшего переговорного процесса в области СНВ исключительно с точки зрения национальной безопасности России и ее союзников", - добавил Бондарев.
Международный и оборонный комитеты Совфеда в среду обсуждают ежегодный доклад правительства о состоянии стратегических ядерных сил РФ и ход выполнения договора о СНВ.
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