Нарышкин: Спецслужбы России и Беларуси активно сотрудничают по ряду направлений

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

- Специальные службы России и Беларуси, занимаясь такой деликатной сферой деятельности, как разведка, очень доверительно и активно сотрудничают по целому ряду направлений. Прежде всего это касается борьбы с международным терроризмом. Мы регулярно обмениваемся оперативной, аналитической, сигнальной информацией, касающейся планов и замыслов отдельных террористических групп, а также выявления каналов финансирования терроризма. Защищая суверенитет и демократические свободы наших стран и граждан, выстраиваем специальную оборону. Результаты совместной деятельности очень хорошие.