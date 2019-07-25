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25.07.2019
Российская газета

Нарышкин: Спецслужбы России и Беларуси активно сотрудничают по ряду направлений

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Источник изображения: Аркадий Колыбалов

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

- Специальные службы России и Беларуси, занимаясь такой деликатной сферой деятельности, как разведка, очень доверительно и активно сотрудничают по целому ряду направлений. Прежде всего это касается борьбы с международным терроризмом. Мы регулярно обмениваемся оперативной, аналитической, сигнальной информацией, касающейся планов и замыслов отдельных террористических групп, а также выявления каналов финансирования терроризма. Защищая суверенитет и демократические свободы наших стран и граждан, выстраиваем специальную оборону. Результаты совместной деятельности очень хорошие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
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