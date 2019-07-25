В Москве покажут спутник для поиска следов астронавтов США на Луне

В Музее космонавтики в Москве покажут облик спутника, который должен будет найти на Луне следы высадки американских астронавтов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 24 июля.

"Задача спутника — съемка поверхности с высоким разрешением, превосходящим существующие снимки", — приводит агентство "РИА Новости" сообщение пресс-службы.

Предполагается, что аппарат также зафиксирует места высадки советских и китайских автоматических станций, сможет осмотреть разные участки поверхности спутника Земли и места для будущих высадок.

Проект разрабатывали российские инженеры и космические специалисты совместно с энтузиастами космических исследований. Для его реализации в 2015 году собрали 1,7 млн рублей. В 2018-м инициативная группа обратилась к "Роскосмосу" с просьбой дополнительно спонсировать проект.

Аппарат представят в четверг, 25 июля.

20 июля в США анонсировали ракету собственного производства, которая в 2020 году отправит американских астронавтов в космос. С 2011 года и до настоящего момента астронавтов NASA доставляют на МКС российскими пилотируемыми кораблями "Союз". По словам вице-президента США Майкла Пенса, американцы вернутся "на Луну в течение ближайших пяти лет".