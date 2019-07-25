Южная Корея замахнулась на авианосец
В Южной Корее официально объявили о планах постройки лёгкого авианосца. Вчера, 23 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Республики Корея приняло решение о создании второго поколения своих вертолётоносцев.
У Южной Кореи уже есть два вертолётоносца (универсальных десантных корабля), которые могут быть переоборудованы для использования истребителей F-35B, но это сравнительно маленькие боевые единицы водоизмещением 14 500 т.
Южнокорейский вертолётоносец типа Dokdo.
Источник изображения: defensenews.com
Новый класс кораблей водоизмещением около 30 000 т, пока называемый LPH-II (landing platform helicopter), будет сравним с японскими вертолётоносцами типа Izumo. Перспективный южнокорейский авианосец сможет нести 16 истребителей, 3000 человек десанта и 20 единиц бронетехники.
В Минобороны Республики Корея указывают, что новые авианесущие корабли нужны стране из-за возрастающего напряжения в отношениях с Китаем и Японией. Если планы южнокорейских военных чиновников будут воплощены в жизнь, то LPH-II может встать в строй уже до конца следующего десятилетия.
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"Южная Корея подтвердила свое лидерство на рынке строительство танкеров-газовозов, получив все заказы на строительство крупнотоннажных танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) на ближайшие 3 года." это 2018год.
В настоящее время 2/3 судов в мире для перевозки СПГ, которые находятся в эксплуатации, также были построены в Южной Корее.Южная Корея является одним из мировых лидеров в судостроении, специализируясь на строительстве высокотехнологичных судов и занимая в этом сегменте около 60% рынка.