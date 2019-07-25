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25.07.2019
Военное обозрение

Беспилотник США Predator A "отпраздновал" 25 лет со дня первого полёта

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Американский беспилотник Predator A празднует четверть века с начала первого беспилотного полета. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании General Atomics Aeronautical Systems, в этом месяце исполняется 25 лет со дня первого полёта американского "Хищника", положившего начало целому семейству разведывательных и боевых дронов.

Источник изображения: af.mil

Как сообщила пресс-служба американской компании, в июле 1994 года в небо впервые поднялся безэкипажный разведывательный самолет RQ-1, способный находиться в воздухе в течении 20 часов без дозаправки. В следующем году американские военные провели всесторонние испытания разведывательного дрона и по их итогам приняли его на вооружение. Через шесть лет, в 2001 году, компания представила вторую версию беспилотника, уже несущую вооружение. Беспилотник, вооруженный двумя ракетами AGM-114 Hellfire и способный поразить цель на земле, был принят на вооружение американской армии под названием MQ-1.

Линейка беспилотников Predator A выпускалась до 2011 года, после чего было принято решение о прекращении его производства и постепенной замене на линейку беспилотных аппаратов Predator B ( MQ-9 Reaper). С 2018 года ударные хищники выводятся из состава частей и подразделений армии США, где заменяются MQ-9 Reaper и БПЛА Avenger (Predator C). Однако снимаемые с вооружения дроны не утилизируются, а передаются обратно компании General Atomics, которая в рамках проекта SkyGuardian переделывает их для использования полицией.

Всего за годы производства было выпущено 320 единиц RQ-1 и MQ-1, в том числе в модификациях для Италии и ОАЭ.

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Страны
Италия
ОАЭ
США
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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