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25.07.2019
Российская газета

Подлодки Северного флота в День ВМФ покажут всплытие и погружение

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Атомная подводная лодка "Псков" и большая дизель-электрическая субмарина "Калуга" Северного флота в День Военно-морского флота продемонстрируют всплытие и погружение. Это одно из самых зрелищных мероприятий праздника, который отметят 28 июля.

Как добавил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, эпизод развертывания подводных лодок для скрытного выполнения своих основных задач продемонстрируют после траления фарватера корабельной тральной группой. Экипажи подводных лодок выполнят погружение из надводного положения, а потом отработают элемент всплытия. За действиями субмарин можно будет наблюдать в Кольском заливе, на рейде главной базы Северного флота - города Североморска.

- Мы сделали все для того, чтобы праздник Военно-морского флота для жителей и гостей Североморска был зрелищным и запоминающимся. На Приморской площади состоится парад войск, а на рейде - парад кораблей. Надводные корабли, подводные лодки покажут различные элементы тактических действий по своему предназначению. Базовые тральщики проведут траление условного фарватера, атомная и дизельная подводные лодки осуществят погружение и всплытие, малые противолодочные корабли будут атаковать подводную лодку с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнит подавление береговых целей на острове Малый Варламов. Еще один зрелищный эпизод - бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации, - рассказал командующий Северным флотом вице-адмирал Герой России Александр Моисеев.

Всего в военно-спортивном празднике примут участие 35 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Б-336 Псков
Проекты
СФ
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