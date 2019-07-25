Полторак назвал сумму для достройки корвета "Владимир Великий"

Украинские СМИ со ссылкой на источники в министерстве обороны сообщают о предложении, которое глава ведомства сделал Владимиру Зеленскому. Речь идёт о планах на корабль проекта 58250 "Владимир Великий".

Источник изображения: ВМСУ

Это первый украинский корвет, который был заложен ещё в 2011 году, но с его строительством возникли серьёзные проблемы. Секции корвета на данный момент находятся на Черноморском судостроительном заводе.

Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому завершение строительства корвета "Владимир Великий". В частности, на Черноморском СЗ предложено довершить процесс сварки отдельный секций корпуса корабля проекта 58520, после чего корабль должен достраиваться на Николаевском СЗ.

Полторак:

На данный момент корпус корвета готов примерно на 80%, сам корвет – на 32%. Мы работаем над созданием боевого корабля по стандартам НАТО. Для начала работ необходимы средства в размере примерно 1 миллиарда гривен. А для оснащения корвета навигационным и другим оборудованием – 5,8 млрд. грн.

По словам министра обороны Украины, всего ВМСУ нужны четыре таких корвета. Причём Полторак завершил, что стоимость последующих будет ниже стоимости головного корабля данного проекта.

Несколько слов о проекте: длина корвета 112 м, ширина 13,5 м, дальность плавания – 4000 морских миль, водоизмещение 2650 тонн. Корабль планируется оснастить ракетным вооружением 8ПКР EXOCET MM40 Block3, 16ASTER 15 SAAM.