Уклонистов задержат на границе

Минобороны Белоруссии готовится к трудностям осеннего призыва

Сокращение числа оснований для отсрочки от воинской службы вызвано демографическим спадом, пережитым в начале века, признал пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Белоруссии Владимир Макаров. Тема призыва будоражит общество с начала июля ("Белоруссия пока не хочет в состав России, тем более – в НАТО"/https://vpk-news.ru/articles/51233).

Проголосованный депутатами проект "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства" президентом пока не подписан, поэтому осенняя призывная кампания будет разделена на два этапа: до вступления документа в силу и после. Об этом сообщил консультант главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Мурашов на заседании круглого стола "Осенний призыв-2019 по новому закону: почему сокращены отсрочки". По словам чиновника, данный фактор создает определенные сложности для военкоматов – "как действовать на переходном этапе от старого закона к новому".

По состоянию на сегодня отсрочки для продолжения образования (сокращение их числа вызвало обеспокоенность населения и активно обсуждается) все еще в силе. При этом, как отметил Владимир Макаров, очень многие в белорусском обществе не совсем адекватно воспринимают новшества. "Фактически мы сейчас живем в эпоху постправды. Во многом, когда нет доказательств чему-то, пространство заполняется эмоциями. Сейчас налицо демографическая яма. В начале 2000-х, когда был избыток призывных ресурсов, мы не призывали в армию даже тех, кто имел снятую или погашенную судимость. Президенту поступали жалобы на этот счет (от желающих пройти срочную службу – Г.Н.)". Не соответствует действительности информация о том, что новый закон принимался келейно, заявил Владимир Макаров. "В течение последнего года очень подробно раскрывалась необходимость изменений. Притом, что из почти 140 тысяч людей призывного возраста Вооруженным силам необходимо лишь немногим более 10 тысяч человек".

“Тем, кто "надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву", запретят выезд за границу”

Напомним, что 28 июня депутаты проголосовали во втором чтении за проект, который в народе назвали "законом об отсрочках". Когда он вступит в силу, отсрочка для получения образования будет даваться лишь единожды. Основные нововведения в следующем:

•Если молодой человек после школы отучился в ссузе или колледже, перед поступлением в вуз ему придется отслужить. То же самое – после бакалавриата перед магистратурой.

•Призывная комиссия может принять решение о признании гражданина "не прошедшим военную службу, не имея на то законных оснований". Сведения об этом будут заноситься в военный билет в графу "Особые отметки". С такой аттестацией не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.

•Тем, кто "надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву", запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом "опускают шлагбаум".

•Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.

В свою очередь, директор неправительственного аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский отметил, что утверждения о том, что в белорусскую армию сегодня призываются сплошь дети "крестьян от сохи" – ложь. Не стоит также слушать "негативно настроенных граждан", будто в Вооруженные силы идут преимущественно те парни, которых в силу бедности семьи родители не смогли "засунуть" на учёбу. Эксперт призвал обратить внимание на то, что есть такой вид воинской службы, как в резерве, которую проходят преимущественно люди с высшим образованием. В начале 2000-х, когда был избыток призывных ресурсов, многим служба в резерве позволила получить военно-учетную специальность.

Герман НАПОЛЬСКИЙ, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер",