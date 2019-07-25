Войти
25.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Генштаб сообщил о попадании "Авангардов" под ДСНВ

1378
0
0
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ракетный комплекс "Авангард" попадает под действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил первый замглавы Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир на заседании в Совете Федерации.

"До конца года будет принят на вооружение и заступит на боевое дежурство ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Учитывая, что комплекс "Авангард" оснащается межконтинентальной баллистической ракетой, к нему будут применяться все процедуры, установленные Договором о СНВ", – сообщил Познихир, передает ТАСС.

Он также пояснил, что в 2018 году Россия полностью выполнила обязательства и вышла на уровни ограничений по стратегическим наступательным вооружениям, установленным СНВ-3.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва будет добиваться от США полного выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

СНВ-3, подписанный в 2010 году между США и Россией, остается единственным действующим договором между сторонами об ограничении вооружений, его срок истекает в 2021 году.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Проекты
СНВ-3
Похожие новости
28.12.2018
Экс-министр обороны: стратегический комплекс "Авангард" не нарушает договор СНВ-3
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
15.08.2018
Звездные войны: Трамп сделал ставку на спутники-шпионы и высокие технологии
02.08.2018
Стратегический эффект российского гиперзвукового оружия ставится под сомнение
23.03.2018
Источник: комплекс "Авангард" заменил "Рубеж" в госпрограмме вооружения до 2027 года
17.10.2011
Стратегическое обновление
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.07 20:47
  • 59
1904-1905, 2024-2025 или раньше?
  • 25.07 20:24
  • 1
Южная Корея замахнулась на авианосец
  • 25.07 19:49
  • 8
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.07 18:52
  • 68
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 25.07 17:01
  • 2
Марсианский корабль SpaceX подгорел
  • 25.07 14:05
  • 11
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 25.07 13:24
  • 27
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 25.07 12:28
  • 37
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 25.07 12:12
  • 62
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 25.07 11:46
  • 1
Названа сумма возможного контракта при закупке Индией Super Hornet
  • 25.07 11:31
  • 4
"Ракетные малыши" России станут убийцами авианосцев
  • 25.07 10:44
  • 1
Российские спутники оснастят солнечными лазерами
  • 25.07 10:04
  • 1
По-прежнему смертельно опасная: для чего "Шилку" вооружили ракетами
  • 25.07 09:41
  • 3
Британцы разочаровали Украину, забрав обратно снаряжение своих боевых пловцов
  • 25.07 09:37
  • 1
В Малайзии раскрыли неожиданные факты о расследовании по MH17