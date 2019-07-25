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25.07.2019
Lenta.ru

Главную проблему F-35 решили деньгами

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Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Решение основной проблемы оперативной неготовности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, заключающейся в отслаивании радиопоглощающего покрытия на фонаре (прозрачная часть кабины пилота) самолета, найдено. Об этом сообщил Breaking Defense представитель программы JSF (Joint Strike Fighter) Брэнди Шифф.

По его словам, неполадки вызваны герметиком, наносимым между радиопоглощающим покрытием и прозрачной основой фонаря. Согласно Шиффу, в целях экономии в 2015 году поставщик композиции поменялся, а в настоящее время принято решение о возврате к прежнему подрядчику и заключению соглашения с еще одним производителем герметика.

Представитель программы JSF заверил издание, что принятые меры способствуют достижению F-35 Lightning II в 2020 году 80-процентной оперативной готовности. По данным Шиффа, в настоящее время готовность последних F-35 Lightning II вариантов A, B и C, находящихся на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе, достигает 60-70 процентов.

Ранее в июле Марк Эспер, будучи кандидатом на пост министра обороны США, заявил, что американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II не достигнут 80-процентной оперативной готовности в текущем году.

В июне стало известно, что F-35A Lightning II (вариант истребителя для ВВС) из 12-й партии обойдется Пентагону в 81 миллион долларов, что меньше всех предыдущих цен на данную модель самолета.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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Страны
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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