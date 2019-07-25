Американские военнослужащие в Саудовской Аравии: успокоить Эр-Рияд, сдерживать Тегеран, вытеснить Москву (As Sabeel, Иордания)

Саудовская Аравия неожиданно объявила о согласии принять американский военный контингент для "защиты безопасности и стабильности в регионе". Американское военное присутствие должно стать ядром межарабского военного альянса. Эксперты связывают его со стремлением американцев сформировать своего рода арабскую НАТО. Однако не все могущественные игроки региона оценили идею.

Перед лицом растущей напряженности в отношениях с Ираном по поводу безопасности морского судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе Саудовская Аравия неожиданно объявила о согласии принять американский военный контингент для "защиты безопасности и стабильности в регионе".

По мнению египетских экспертов, американское военное присутствие - ядро межарабского военного альянса и средство обеспечения безопасности навигации в Ормузском проливе, а также уменьшения иранского влияния. Ещё одна причина - страх Вашингтона утратить региональные альянсы на фоне активизации Москвы.

Как считают некоторые эксперты, такое военное присутствие, первое в своем роде за 16 лет, имеет символический характер и представляет собой ничто иное как способ успокоить стратегического союзника после ухода ОАЭ из Йемена.

В пятницу власти Саудовской Аравии заявили о прибытии американских военнослужащих для "повышения эффективности коллективных действий в целях защиты безопасности и стабильности в регионе".

Этот шаг был сделан через несколько часов после сообщения Ирана о задержании британского нефтяного танкера в Ормузском проливе. По словам Тегерана, причиной стало нарушение норм международного морского права.

В свою очередь действия Тегерана - это ответ на задержание иранского танкера в Гибралтарском проливе в самой южной части Испании. Как сообщили власти Гибралтара, судно направлялось в Сирию для доставки нефти в нарушение санкций Соединенных Штатов и Европы.

Как сообщило в субботу Центральное командование США, присутствие американских войск в Саудовской Аравии представляет собой "дополнительный сдерживающий фактор" перед лицом возникающих в регионе угроз.

Как сообщают западные СМИ, американские военные развернут в стране ракетные комплексы Patriot и группу боевых самолетов F-22. Они будут сосредоточены на авиабазе имени принца Султана, примерно в 80 километрах от Эр-Рияда.

Вашингтон использовал эту базу в качестве командного пункта во время второй войны в Персидском заливе (война за освобождение Кувейта от иракских сил) в 1991 году, а также во время вторжения в Ирак в 2003 году. Сразу после этого американские силы покинули авиабазу.

Подготовка к молниеносному удару

По мнению Анаса Кисаса, египетского эксперта по стратегическим вопросам и проблемам международной безопасности, цель военного присутствия США в Саудовской Аравии - противодействие расширению иранского влияния в регионе.

Как полагает Кисас, сбитый Тегераном в прошлом месяце американский самолет и захват нефтяных танкеров в Ормузском проливе (на него приходится экспорт одной трети мировой нефти по морю) способствовали признанию важности создания альянса для противостояния иранцам.

Кроме того, этот военный контингент представляет собой ядро арабского альянса, который будет обеспечивать навигацию в Ормузском проливе и ограничит влияние Тегерана. К альянсу присоединятся и другие западные страны.

Кисас считает, что происходящие сегодня события нацелены на восстановление потенциала. Стороны хотят избежать каких-либо препятствий или ответных действий при подготовке к молниеносному удару по Ирану.

Влияние санкций

Тем временем Саид Садык, профессор политологии в Американском университете в Каире, исключает возможность нанесения военного удара по Ирану.

По его словам, Вашингтон не намерен начинать наступление, поскольку делает ставку на другие рычаги, включая воздействие экономических санкций, которые могут привести к внутриполитическому взрыву в Иране, забастовкам и даже революции. В конечном итоге иранский режим будет ослаблен.

В мае 2018 года Вашингтон вышел из многостороннего ядерного соглашения, подписанного с Тегераном в 2015 году, и вновь ввел экономические санкции.

Через год Иран начал сокращать свои обязательства по соглашению, которое накладывало ограничения на его ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций.

Как утверждает Садык, военное присутствие США никому не в новинку. Саудовская Аравия всегда была под американской защитой. Открытое развертывание контингента - это обнадеживающий американский сигнал, адресованный стратегическому союзнику после ухода Эмиратов из Йемена.

С марта 2015 года Саудовская Аравия возглавляет военный межарабский альянс, включающий Объединенные Арабские Эмираты. Последние проводили операции в Йемене в поддержку проправительственных сил перед лицом поддерживаемой Ираном хуситской группы "Ансар Аллах".

В настоящее время Саудовская Аравия пострадала от йеменской войны больше всех остальных стран в Персидском заливе в условиях постоянных угроз со стороны хуситов южной части королевства. Таким образом, присутствие американских войск может снизить вероятность нападений из-за потенциальной мощной ответной реакции со стороны Вашингтона.

В последнее время хуситы стали чаще атаковать при помощи беспилотников и ракет средней дальности, нацеленных на юг Саудовской Аравии.

По словам эксперта, присутствие 500 американских солдат - не более чем "символический жест", чтобы еще раз подтвердить, что Саудовская Аравия все еще находится под защитой Соединенных Штатов.

Вашингтон и государства Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, обвинили Тегеран в ударах по торговым суднам и нефтяным объектам в регионе. Иран это отрицает. Он предложил подписать пакт о ненападении со странами Персидского залива.

Роль России

У американской военной акции в арабском регионе есть и ещё одна причина. Как считает профессор международных отношений Тарик Фахми, Америка боится распада своих региональных альянсов в пользу России.

Москва, стратегический конкурент Вашингтона за региональное влияние, предпринимает активные действия по укреплению связей со многими влиятельными игроками на Ближнем Востоке.

В субботу в своем аккаунте в Фейсбуке Фахми заявил о важных событиях в регионе, среди которых - "отправка американских войск в Саудовскую Аравию".

Он связывает этот шаг со стремлением сформировать военный альянс (арабскую НАТО) и реализацией стратегии "кто не с нами, тот против нас".

Два года назад Соединенные Штаты в ходе встреч и выступлений говорили о плане по созданию Ближневосточного стратегического альянса (МЕSА), чтобы противостоять растущему влиянию Ирана в регионе и наращивать боевой и оборонительный потенциал стран-партнеров.

9 апреля Саудовская Аравия объявила, что приняла на своей территории представителей Соединенных Штатов, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара и Иордании в рамках подготовки к запуску Ближневосточного стратегического альянса.

Эр-Рияд назвал эту встречу крайне важной с точки зрения укрепления безопасности и стабильности в регионе и мире.

Египет, один из ведущих региональных союзников Саудовской Аравии, не участвовал в арабо-американской встрече.

Хотя официально Каир не называл причину своего отсутствия на встрече, местные СМИ сообщили, что египтяне не рассматривают всерьез данную инициативу из-за отсутствия у сторон четкого плана и страха перед ростом напряженности в регионе.