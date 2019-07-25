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25.07.2019
Российская газета

Заключить контракт с Росгвардией может любой призывник со средним образованием

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Бойцы Росгвардии во время учений. Архивное фото
Бойцы Росгвардии во время учений. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

В этом году в Росгвардию призвали более 13 тысяч парней. Первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-майор Дмитрий Вирухин сообщил, что качественный состав призывников значительно изменился - возросло число военнослужащих со средним профессиональным образованием. Так, стало больше выпускников колледжей и даже высших учебных заведений.

Генерал Вирухин рассказал, что для приема и подготовки новобранцев в соединениях и воинских частях войск национальной гвардии было развернуто свыше 45 учебных сборов. Здесь месяц с призывниками занимались не только боевой подготовкой, но и проводили дополнительные медицинские осмотры и психологические тестирования. Жили ребята в казармах, где есть все необходимые бытовые условия. Кстати, некоторые призывники рассказывали, что таких условий у них не было в родительском доме. Например, ежедневной горячей воды и центрального отопления. И, что важно, трехразового горячего питания.

В этом году для военнослужащих по призыву Росгвардии появились новые льготы. В том числе - возможность поступления на обучение в высших учебных заведениях ведомства, как во время службы, так и после увольнения в запас. Понятно, что солдат и сержантов, успешно отслуживших в воинских частях Росгвардии, охотно принимают на работу в органы внутренних дел МВД России и другие силовые структуры. Для тех, кто хочет остаться в Росгвардии, упростилась процедура оформления документов для службы в ОМОНе, СОБРе или подразделениях вневедомственной охраны.

Более того, военнослужащий по призыву может заключить контракт уже через три месяца службы. А обладатель среднего профессионального образования - практически сразу. Кстати, в этом году такой возможностью - стать контрактниками Росгвардии - воспользовались более тысячи призывников.

У призывника есть возможность и получить дополнительную специальность в период прохождения военной службы, которая в дальнейшем пригодится ему в гражданской жизни. В первом полугодии в учебных центрах Росгвардии подготовлено уже более тысячи таких специалистов - поваров, саперов, медицинских работников, кинологов, водителей.

И уже два года в Росгвардии действует учебно-научная рота. Набор в это подразделение проходит на конкурсной основе. Предпочтение отдается победителями олимпиад, конкурсов, стипендиатам Президента и специальных государственных стипендий Правительства России, участникам научных работ, которые имеют особое прикладное значение для войск национальной гвардии РФ.


Михаил Фалалеев

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