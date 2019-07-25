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25.07.2019
Российская газета

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

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Источник изображения: iStock

Госдума приняла закон о повышении предельного возраста службы для сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, документ расширяет для них ряд социальных гарантий.

Увеличение предельного возраста пребывания на службе касается категорий среднего, старшего и высшего начальствующего состава. В правительстве подчеркивали, что предлагаемая норма "не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат". Нововведение связано с необходимостью обеспечения комплектования должностей в органах внутренних дел и сохранения кадрового потенциала, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Среди других причин - увеличение активного периода жизни граждан.

Предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров, согласно законопроекту, растет с 50 до 55 лет. Для полковников - с 55 до 60 лет, для генералов - до 65 лет. При этом для сотрудников, имеющих другие звания, максимальный возраст планируется оставить на уровне 50 лет. Кроме того, с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности.

Кроме того, у сотрудников органов внутренних дел вплоть до 1 января 2025 года останется право на увольнение в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на условиях, действовавших до дня вступления в силу данного закона.

Что касается новых социальных гарантий, то сотрудники получат право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет. А в случае временной нетрудоспособности сотрудника отпуск по решению руководителя продлевается или переносится на обговоренный срок.

- Принятый сегодня закон позволит повысить эффективность работы органов внутренних дел и решить проблему кадрового обеспечения МВД России, где на 1 января 2019 года не хватало около 53 тысяч сотрудников, - считает председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его оценке, повышение предельного возраста пребывания сотрудников МВД на службе поможет не только эффективно использовать опыт наиболее профессиональных сотрудников, но и поднять уровень укомплектованности подразделений. Ведь по подсчетам специалистов, в течение пяти лет решение остаться на службе могут принять свыше 26 тысяч полицейских.

Глава комитета также напомнил, что норма по выслуге лет не меняется, и все желающие смогут выйти на пенсию в прежние сроки.

Парламентарий отметил, что законопроектом также предлагается освободить тех, кто ранее работал в системе МВД, от прохождения предусмотренных для вновь поступающих на службу испытаний.


Татьяна Замахина

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Россия
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