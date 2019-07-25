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25.07.2019
ЦАМТО

Компания Huntington Ingalls Industries завершила испытания УДК LHA-7 "Триполи"

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Десантно-транспортный корабль America (LHA-6).
Десантно-транспортный корабль America (LHA-6).
Источник изображения: youtube.com

ЦАМТО, 24 июля. Компания Huntington Ingalls Industries 22 июля объявила об успешном завершении заводских ходовых испытаний универсального десантного корабля (УДК) LHA-7 "Триполи", предназначенного для поставки ВМС США.

УДК "Триполи" провел четверо суток в Мексиканском заливе в целях проверки главной энергетической установки, основных боевых и других систем, после чего возвратился на предприятие в Паскагуле (шт.Миссисипи).

Как сообщал ЦАМТО, головной корабль серии, LHA-6 "Америка", официально вошел в боевой состав американского флота 11 октября 2014 года. Строительство LHA-7 "Триполи" началось в июле 2013 года. Церемония закладки киля состоялась 20 июня 2014 года. УДК был спущен на воду 1 мая 2017 года. Крещение состоялось 16 сентября 2017 года.

В июне 2017 года Huntington Ingalls Industries заключила с командованием кораблестроения и вооружения ВМС США контракт на разработку рабочего проекта и постройку УДК (LHA-8) "Бугенвиль" серии (LHA(R)) Flight 1. Стоимость соглашения составила 3,013 млрд. долл. Закладка киля корабля состоялась в марте 2019 года. LHA-8 станет 16-м большим десантным кораблем, построенным на предприятии Ingalls.

LHA-7 может применяться для выполнения различных задач. Как планируется, он будет использоваться в качестве флагманского судна экспедиционной ударной группы ВМС США. Корабль станет базой экспедиционного отряда морской пехоты, включая вертолеты, конвертопланы MV-22 "Оспри" и самолеты F-35B "Лайтнинг-2". УДК предназначены для замены устаревших кораблей класса LHA-1 "Тарава".

Как и головное судно серии, LHA-7 сможет нести большую по численности авиагруппу, будет иметь увеличенную ангарную палубу, инфраструктуру для технического обслуживания авиатехники, склады для запчастей и вспомогательного оборудования, а также большие запасы авиационного топлива.

Длина УДК "Триполи" составляет 255,7 м (844 фута), максимальная ширина – 106 футов, водоизмещение – 44971 т. LHA-7 оснащен топливосберегающей силовой установкой, состоящей из двух газовых турбин LM2500+ мощностью 35290 л.с. каждая, и двух вспомогательных ходовых электродвигателей мощностью по 5000 л.с. Расчетная скорость составляет более 20 узлов, экипаж – 1204 человека (включая 102 офицера). На борту УДК могут разместиться 1870 десантников. Судно также будет нести запас топлива и запасные части для авиагруппы.

В настоящее время Ingalls является единственной американской компанией, способной строить десантные корабли большого водоизмещения для ВМС США. Компания поставила первый десантный вертолетоносец-док LPH-10 "Триполи" в 1966 году. С этого момента были построены пять УДК класса "Тарава" (LHA-1), восемь УДК класса "Уосп" (LHD-1), головной УДК класса "Америка" (LHA-6).

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Страны
Мексика
США
Продукция
F-35B
LM2500
MV-22 Osprey
Компании
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USS America
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