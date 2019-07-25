Китайский эсминец "Сиань" проекта 052C отшвартовался в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербург прибыл ракетный эсминец "Сиань" Военно-морских сил Китая. Корабль примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

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Китайский эсминец пришвартовался к набережной Лейтенанта Шмидта, где экипаж был встречен представителями командования Западного военного округа и Ленинградской военной базы. До парада члены экипажа корабля посетят крейсер "Аврора" и Пискаревское кладбище, где отдадут дань памяти погибшим от блокады ленинградцам. 28 июля эсминец ВМС Китая вместе с фрегатом ВМС Индии "Таркаш" будут участвовать в главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, как в статическом, так и в динамическом показе.

Ракетный эсминец "Сиань" является шестым серийным кораблем проекта 052C. Он был спущен на воду в июне 2012 года, а в феврале 2015 года вошел в состав Южного флота Военно-морских сил Китая.

Водоизмещение – 6600 тонн, длина корпуса – 153 метра, ширина – 16,5 метра. Комбинированная дизель-газотурбинная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 14000 миль. Экипаж – 250 человек.

Основное вооружение - 48 зенитных ракет HQ-9 (морская модификация китайского аналога С-300) и 8 противокорабельных ракет YJ-62. Также на вооружении 100-мм артустановка и зенитные артиллерийские комплексы.