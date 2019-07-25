Журнал The Time вышел с покорителями Луны на обложке без России

Покорение Луны стало главной темой нового номера журнала The Time. На обложке издания можно увидеть только флаги Соединенных Штатов и Китая, хотя в самом материале не обошлось без упоминания СССР.

Статья называется "Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне". На обложке изображены четыре космонавта, бегущие к Луне. На одежде двух из них различимы флаги США и КНР, другие оказались без принадлежности каким-либо государствам, уточняет телеканал "360".

По мнению издания, в последние годы именно Соединенные Штаты и КНР добились большого прогресса в новых лунных программах. Авторы материала сравнили их противоборство в этой сфере с противостоянием США и СССР во времена холодной войны.

Июльский выпуск The Time повторил номер от 1968 года, когда на обложке были изображены советский космонавт и американский астронавт. Статья называлась "Гонка за Луной".

22 июля герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко усомнился в том, что на данный момент у Соединенных Штатов есть сверхтяжелый носитель, способный к полету вокруг Луны.

21 июля американский вице-президент Майк Пенс рассказал в интервью телеканалу CBS, что США намерены в 2024 году отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время.